COSENZA – Il borgo antico di Castrolibero – comune che conta poco meno di 10mila residenti, a un tiro di schioppo dal capoluogo Cosenza e dal campus universitario di Arcavacata – diventerà per una settimana un laboratorio di innovazione diffuso. Aziende, centri di ricerca, investitori e startup si ritroveranno, tra chiese e botteghe artigiane, a ragionare delle nuove frontiere dello sviluppo tecnologico e delle soluzioni migliori per mantenere al centro, in questa corsa al futuro, la persona.

L’occasione è la Ntt Data Harmonic Innovation Week, in programma dal 16 al 20 settembre, nata da un’idea di Oltre Open Innovation Hub e Università della Calabria, in partnership con la Fondazione Bruno Kessler e con l’advisory strategico di Entopan. «È una scelta emblematica, quella di realizzare un villaggio digitale dentro un borgo calabrese – spiega Giorgio Scarpelli, senior vice president e chief technology officer&innovation di Ntt Data Italia – che sintetizza la nostra vision: guardare al futuro partendo dal passato».

Il paradigma è quello dell’harmonic innovation, che predilige un approccio trasversale, tra saperi umanistici e hard science. «I cambiamenti tecnologici, culturali e sociali imposti negli ultimi anni dalla trasformazione digitale, spingono le aziende a sperimentare nuovi approcci strategici di innovazione aperta – spiega Francesco Cicione, ceo di Entopan – Il nuovo paradigma dell’Harmonic Innovation riunisce i diversi attori in un processo di accompagnamento e valorizzazione, orientando lo sviluppo tecnologico e la trasformazione digitale verso una rinnovata centralità della persona umana».

Si inizia lunedì alle 14 con i saluti di benvenuto presso la chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Castrolibero. Interverranno il sindaco di Castrolibero Giovanni Greco, il ceo di Ntt Data Walter Ruffinoni, il prorettore Unical Luigi Filice, Francesco Cicione e Giorgio Scarpelli. Nel corso della settimana spazio anche alle startup vincitrici dell’Harmonic Innovation Contest, un concorso per progetti tecnologici ad alto impatto sociale e culturale lanciato nel corso dell’estate. Da mercoledì sera, invece, sarà possibile visitare il villaggio dell’innovazione: le antiche botteghe artigiane diventeranno laboratori e ospiteranno otto team multidisciplinari che saranno impegnati nello sviluppo di nuove idee d’impresa.

Si chiude venerdì 20 settembre con l’apertura, alle ore 19, della Innovation Avenue nei giardini dell’anfiteatro “Tieri”. «Un’intera strada sarà “invasa” da innovatori che, attraverso dimostrazioni ed esperienze interattive, entreranno in contatto diretto con i cittadini» si legge in una nota. A chiudere serata e rassegna sarà un intervento di Andrea Bonaccorsi dell’università di Pisa e uno speech conclusivo dello scrittore e giornalista Federico Rampini. Tanto il contest quanto la rassegna ospitata a Castrolibero guardano in prospettiva alla nascita dell’Harmonic innovation hub. «Un centro di eccellenza – ricorda il rettore dell’Unical Gino Crisci – che sorgerà presso il campus dell’Università della Calabria con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per le attività di ricerca e sviluppo per le aziende di tutta l’area euro-mediterranea».