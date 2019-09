VIBO VALENTIA - La porta a vetri sita al piano terra che un tempo ospitava un negozio di panetteria è chiusa ormai da mesi. All’interno, per quel poco che la luce riesce a far intravedere, non c’è quasi più nulla. Tutto lo stabile è deserto, le insegne poste al secondo piano sono ormai sbiadite. Ma presto tornerà a nuova vita. Merito dell’amministrazione comunale che ha assegnato quel bene, appartenuto ai clan mafiosi, ad un’associazione.

La consegna ufficiale deve ancora avvenire ma le pratiche, seguite dall'ufficio beni confiscati guidato dal dirigente Filippo Nesci e dai funzionari De Pascali e Bellantoni, sono ormai state evase. E così, in quei locali sorgerà uno sportello informativo e d’ascolto gestito da “Attivamente Coinvolte” sodalizio impegnato nella difesa della donna contro ogni tipo di violenza.

«Pochi giorni dopo il mio insediamento - ha affermato il sindaco Maria Limardo - sono stata contattata dal presidente provinciale dell’Associazione “Libera Vibo”, Giuseppe Borrello, il quale mi ha fatto presente la situazione di stallo inerente alcuni beni confiscati alla mafia e destinati al Comune. Al che ho deciso di approfondire la questione ed è emersa la presenza di almeno quattro proprietà rimaste per così dire in stand by. E tali erano da anni. Per quanto concerne il bene in questione, le procedure erano state già effettuate tuttavia vi erano tre buste che giacevano sigillate ormai da tempo. La cosa più semplice era aprirle e così abbiamo fatto. Solo che nel frattempo uno dei componenti della commissione aggiudicatrice era andato in pensione e quindi si era reso necessario procedere ad una nuova nomina del componente l’organismo. Anche questo step è stato completato e il 3 settembre scorso si è svolta l’apertura delle buste all’esito della quale è stato certificata l’assegnazione all’associazione “Attivamente coinvolte” che farà sorgere un centro antiviolenza (tra l’altro nei giorni scorsi è passato in Consiglio proprio l’ordine riferito all’attivazione di uno Sportello apposito, ndr)». In verità, prima di questa si era classificato un altro sodalizio che poi è stato escluso per «via di una documentazione incompleta».

Il sindaco Limardo si è poi soffermato su un altro aspetto relativo alle destinazioni per uso sociale dei beni sottratti ai clan: «Ciò che ha destato la mia perplessità è che questa vicenda non è certo l’unica rimasta in stand by per anni. Ad esempio ne esiste una per l’assegnazione di un capannone la cui procedura dovrà essere nuovamente espletata. Siamo in presenza di bandi fermi alle buste, a buste mai aperte. La domanda che mi viene da pormi è: “Come mai?”».

Questo, dunque, lo stato dell’arte che il primo cittadino vuole aggiornare: «Visto che ci sono altri beni confiscati ancora da assegnare, è mio personale intendimento fare in modo di accelerare i rispettivi iter perché una cosa deve essere chiara: questa amministrazione è contro ogni forma di mafia».