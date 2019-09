CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) - «Con commozione ci troviamo in questa città. Il nostro motivo è doppio. Da una parte per vedere le vostre bellezze e dall’altra per venerare il vostro tesoro che è l’Achiropita. Un’icona della Achiropita si trova anche a Costantinopoli ed a Salonicco. La presenza dell’Achiropita vi unisce, anche solo per questo, all’Oriente. Ora attendiamo anche voi a Costantinopoli». Lo ha detto il patriarca ecumenico Bartolomeo I a Corigliano Rossano dove si è soffermato davanti all’effigie della Madonna pronunciando in lingua greca con i fedeli le Odi della Paraklisis.

Il momento di preghiera e condivisione in Cattedrale si è concluso con la Benedizione dei fedeli da parte del Patriarca. L'arcivescovo di Rossano Cariati mons. Giuseppe Satriano ha donato a Bartolomeo I un’icona dell’Achiropita con ai lati i santi protettori di Rossano, Nilo e Bartolomeo. La visita del Patriarca si è conclusa nel Museo Diocesano dove è custodito il Codex Purpureus, prezioso evangeliario greco, patrimonio Unesco.

Dopo la tappa di ieri a Lungro il Patriarca di Costantinopoli è giunto in mattinata a Corigliano Rossano, città del Codex. Ad accoglierlo nella Cattedrale della Madonna Achiropita, nell’area urbana di Rossano, insieme a mons. Satriano ed a numerosi fedeli, il cardinale Leonardo Sandri, prefetto per la Congregazione delle Chiese orientali, ed autorità civili e militari. Davanti all’effigie della Madonna Achiropita, la cui presenza è stata uno dei motivi che lo hanno spinto a visitare la città bizantina, Bartolomeo I ha pregato e cantato in lingua greca insieme ai fedeli.

«E' una giornata - ha detto mons. Satriano - di comunione e di gioia. Quello che viviamo oggi è un ecumenismo che parte dal basso. Fatto, dunque, da gente che vuole vivere in comunione».

Durante la visita a Lungro, Bartolomeo I ha detto: «Con sua Santità il Papa di Roma, Francesco, che vive e si comporta in modo degno del nome che porta, ci unisce un amore fraterno stretto e universale dall'amicizia che entrambi desideriamo vedere estesa tra il clero e i fedeli delle nostre Chiese sorelle».