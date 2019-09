LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Un cane pastore maremmano ferito dalla stretta di un laccio di acciaio, è stato liberato dai Carabinieri forestali e dai vigili del fuoco, mentre un agricoltore è stato denunciato. E’ accaduto a Lamezia Terme, in località Quadrati, dove era stata segnalata la presenza di un cane bloccato da una trappola per cinghiali.

Il cane, un pastore maremmano bianco, era stato catturato e bloccato da uno dei tanti lacci in acciaio, posizionati ed armati in un terreno agricolo, utilizzati per il bracconaggio, anche dei cinghiali. Il cane vistosamente provato ed impaurito con visibili ferite al collo provocate dalla stretta del laccio di acciaio, veniva tranquillizzato dal militare e dal vigile del fuoco, e, senza non poche difficoltà, è stato liberato.

Dal successivo sopralluogo sono stati individuati altri sette lacci in acciaio già armati per la cattura di animali selvatici, tutti sequestrati. Le indagini hanno permesso di risalire all’uomo che ha realizzato le trappole, posizionate anche su un terreno agricolo di proprietà dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero. L’uomo è stato denunciato per i reati di maltrattamento di animali e di bracconaggio.