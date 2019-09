VIBO VALENTIA - «VENGA a vedere, è una cosa inaccettabile». A parlare al cellulare è G. P., 58 anni, familiare di una paziente ricoverata da qualche giorno nel reparto di medicina dell’ospedale civile. Ricoverata per modo di dire, perché l’anziana non è adagiata su un lettino, all’interno di una stanzetta di degenza. La poveretta è stata sistemata alla bell’è meglio su una barella nel corridoio del reparto, e chissà per quanto tempo ancora resterà lì. Accanto a quella, altre due barelle con relativi pazienti rendono difficile anche solo attraversare il corridoio.

Ai piedi delle barelle i familiari degli ammalati e anche alcune bombole di ossigeno. Un ambiente dunque sovraffollato che dà l’immagine plastica di una precarietà mortificante. Con tanti saluti anche all’indispensabile privacy cui ognuno, un malato soprattutto, ha diritto. Partiamo da un dato: la Regione ha assegnato al reparto di medicina dell’ospedale provinciale la miseria di 16 posti letto. Ciò nonostante vi vengono ricoverati pazienti che andrebbero ospitati in altri reparti: ieri c’erano infatti alcuni nefropatici e dializzati, ma il relativo reparto, nell’ala al primo piano, è ormai chiuso da alcuni anni per ordine della Regione.

Spesso inoltre, per carenza di posti all’hospice di Tropea, arrivano anche malati oncologici terminali. Il reparto, dopo l’andata in pensione del primario Anastasio, è ora guidato dal collega Nicola Lentini che, con cortesia ma con fermezza, rifiuta di rilasciare dichiarazioni: «Si rivolga in azienda» - è il costante réfrain, ripetuto da lui come dai medici ed infermieri in servizio.

Ma se loro non parlano, lo fanno, eccome, i familiari dei pazienti: «Guardi, sull’assistenza da parte del personale medico e infermieristico nulla da dire, fanno più del loro dovere. Quello che offende è la situazione in cui si trovano i degenti. Possibile che ai piani alti dell’azienda sanitaria nessuno se ne renda conto? Possibile che non si riesca a porre termine a questo sconcio?». Tutto parte, come sempre quando si tratta di ricoveri, dal pronto soccorso. Perché mandare un paziente in medicina se da lì comunicano che posti non ce ne sono? «Al pronto soccorso – spiega il direttore Enzo Natale - arriva di tutto, anche perché non funziona il filtro del territorio. Noi comunque, prima di ricoverare in medicina, utilizziamo prima i posti di Obi (osservazione breve intensiva) che abbiamo qui, tenendo spesso anche noi, temporaneamente, i pazienti su barelle. Ma se sono tutti occupati, come è il caso di questi giorni, siamo costretti mandarli lì».

Ma perché mandarli in medicina? «Col primario Anastasio avevamo un accordo: utilizzare massimo tre barelle ed è quello che stiamo facendo, per evitare quanto più possibile ai pazienti di andare in altri ospedali, ammesso poi che altrove i posti ci siano. Perché questo non è affatto detto». E se domani arrivasse un altro ricovero, magari strettamente di medicina? «In quel caso non sapremmo davvero cosa fare. Il fatto è che i posti letto dello Jazzolino sono insufficienti. Il problema si risolve soltanto aumentandoli e creando maggiori spazi alla medicina d’urgenza. Altrimenti non se ne esce. L’ho già detto anche al sindaco Limardo l’altro giorno, in occasione del suo sopralluogo qui in ospedale». La situazione comunque rischia di diventare ingestibile e i malumori e le proteste potrebbero degenerare. Ecco, allora, che emerge, una volta di più, l’assoluta urgenza di realizzare il nuovo grande ospedale che, sulla carta almeno, potrebbe rappresentare la migliore risposta a questa “emergenza nell’emergenza” sanitaria vibonese.