REGGIO CALABRIA - A Polistena rischia di "saltare" il normale funzionamento del pronto soccorso, a Siderno i lavoratori del Centro Radiologico da tre mesi non percepiscono lo stipendio. In un sistema sanitario ormai al collasso in Calabria, la situazione degli ospedale peggiora giorno dopo giorno.

Per quanto riguarda Polistena, c'è il rischio che un medico che ha contribuito a garantire le attività a dir la verità molto intense del Pronto Soccorso di Polistena venga trasferito su disposizione del direttore sanitario presso un altro reparto all'interno del nosocomio mettendo in grandissima difficoltà le attività del servizio di Ps.

Una guerra di posizioni interne alla struttura ospedaliera a causa della cronica mancanza di medici e di personale. Per tutta l'estate il pronto soccorso di Polistena ha lavorato con continuità senza creare alcun problema cercando di dare risposte efficaci all'utenza nonostante la Tac e la Radiologia rotte per lungi periodi. La Tac dopo oltre un mese sembra sia stata riparata ed ha ripreso a funzionare solo nella giornata di ieri.

Fino ad oggi il Pronto Soccorso di Polistena ha eseguito ben 21.500 accessi. Una cifra record che la dice lunga sulla grande mole di lavoro e di prestazioni erogate grazie all'equilibrio dei carichi di lavoro dei sanitari gestiti con sagacia. Adesso il presunto, anzi sembra quasi certo trasferimento di un medico in altro reparto rischia di compromettere questo equilibrio. Da maggio scorso sempre nel Pronto Soccorso è stato avviato il servizio Obi che consente di stabilizzare e tenere in osservazione i pazienti con l'obiettivo di abbattere i ricoveri impropri ma anche il trasferimento presso altri centri ospedalieri.

A Siderno, invece, i lavoratori del Centro Radiologico da tre mesi non percepiscono lo stipendio. Domani si riuniranno in assemblea e sicuramente chiederanno un incontro urgente con il Prefetto di Reggio Calabria. Un grido di aiuto per gli oltre cento dipendenti del Centro di Siderno, da sempre punto di eccellenza nel settore sanitario. Dal mese di marzo l’Asp di Reggio Calabria non rimborsa le prestazioni effettuate in convenzione.

Apparentemente non sembra esserci alcun motivo alla base della decisione della commissione che sta amministrando l’azienda sanitaria provinciale. Finora il Centro ha continuato ad assicurare i servizi agli utenti della Locride e non solo. Ma per la proprietà della società è diventato impossibile fornire ancora prestazioni e, quasi, nell’impossibilità di pagare le utenze.

L’azienda ha sottoscritto con l’Asp reggina un contratto per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale nel 2019 per un budget di quasi 6 milioni di euro. Lo Studio di Siderno eroga oltre 100 mila prestazioni l’anno sul territorio di riferimento, così contribuendo significativamente al raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

Il legale dello Studio Radiologico, Antonio Saitta, ha diffidato nei giorni scorsi l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria a sbloccare i pagamenti arretrati e procedere alla immediata validazione e liquidazione delle prestazioni erogate nel mese di marzo 2019 e in quelli successivi, in conformità a quanto statuito dalla legge e dal contratto vigente ed efficace tra le parti. Croce e dolori per il Centro radiologico.

Lo scorso 23 maggio la Guardia di finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti del Centro radiologico di Siderno. Nel mirino dei Finanzieri, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore complessivo superiore a 4 milioni di euro. Contestualmente è stata emessa informazione di garanzia nei confronti del rappresentante legale dello studio radiologico. Il medesimo avviso è stato notificato anche ad altre 12 persone, tra funzionari dell’Asp di Reggio Calabria e soci del Centro radiologico, responsabili, a vario titolo, dei reati di rapporto di causalità, errore determinato dall’altrui inganno, concorso di persone nel reato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Tra gli indagati figurano anche il referente dell’Advisor contabile (società incaricata dal 2009 della ricognizione dei debiti pregressi del comparto sanitario calabrese), i funzionari Asp componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito per la gestione dei ritardi nei pagamenti dei debiti sanitari fino al 2012, nonché i responsabili protempore dei competenti Uffici della stessa azienda sanitaria provinciale.