COSENZA – Oltre 200 visite, circa 15mila prenotazioni già registrate (con una media di 2.500 al giorno) e una sessantina di stand allestiti lungo il ponte Pietro Bucci. Per il sesto anno di fila torna all’Unical la Notte dei Ricercatori, l’evento promosso dalla Commissione europea per favorire l’incontro tra scienza e cittadini. E per il secondo anno l’evento organizzato dall’ateneo di Arcavacata – il SuperScienceMe – rientra tra i nove progetti nazionali approvati e finanziati dall’Europa. L’appuntamento è per il 27 settembre e non riguarda solo l’Unical. Il campus è capofila del progetto, che coinvolge anche gli atenei di Catanzaro e Reggio Calabria e il Cnr con sei dei suoi istituti.

«È una festa. La festa della ricerca» dice in conferenza stampa il rettore dell’Unical Gino Crisci, che ha voluto aderire all’iniziativa dall’inizio del suo rettorato. «Ci ha aiutato ad avvicinare l’università al territorio – continua Crisci – e si è messa in moto una collaborazione virtuosa tra atenei ed enti. L’Università è diventata finalmente patrimonio della regione».

E la Regione – intesa come istituzione – è altro partner dell’iniziativa. Gli amministratori presenti all’incontro con i giornalisti tengono a sottolineare l’intenso dialogo che in questi anni si è instaurato tra la Cittadella e gli atenei calabresi e che non si è esaurito nell’organizzazione della Notte dei ricercatori. Anzi – sottolineano l’assessore alla Cultura Maria Francesca Corigliano e il vicepresidente Francesco Russo – sostenere la ricerca non significa solo finanziarla, ma preparare anche la strada agli scienziati di domani. Corigliano parla di diritto allo studio, rivendicando il lavoro della giunta Oliverio che ha investito 18 milioni di euro sulle borse di studio e si prepara ora a portare in Consiglio il primo piano triennale. Russo, invece, racconta il lavoro sulla messa in sicurezza delle scuole.

«Nel 2015 solo il 2 per cento era a prova di sisma. La giunta ha investito 1 miliardo, con l’obiettivo di rendere antisismico almeno il 50 per cento degli istituti – spiega – E con la nuova programmazione puntiamo a raggiungere il 100 per cento».

IL PROGRAMMA

Si scrive ‘Notte’, ma si legge ‘giornata’. Gli atenei calabresi venerdì apriranno le porte al pubblico fin dalle 9, con un fitto programma di visite guidate nei loro laboratori, nei musei, nei centri di ricerca (i dettagli sul sito superscienceme.it). Con loro – come detto – si troveranno anche stand del Cnr, dell’Infn e dell’Ingv. «È un evento di estrema rilevanza che ci permette di mostrare i risultati dell’investimento pubblico in ricerca e di avvicinare i ragazzi alla scienza» dice Loredana De Bartolo dell’Itm Cnr.

E non si parla solo di hard science: dalla lettura del genoma umano all’arte del bonsai, dalla simulazione di un consiglio comunale all’analisi sensoriale dell’olio d’oliva, dalla caccia ai raggi cosmici al viaggio nel mondo della pubblicità, il programma della Notte dei ricercatori nei tre atenei calabresi è trasversale. «Racconteremo come la ricerca migliora la nostra vita» spiega Claudio De Capua, prorettore con delega al trasferimento tecnologico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. «Festeggeremo i risultati di un anno di lavoro» gli fa eco il delegato alla Ricerca Unical Giuseppe Passarino. Sul ponte dell’Unical, tra gli stand, si troverà anche una «piccola agorà» del Por Calabria, un luogo in cui – dice ai giornalisti la responsabile comunicazione del programma, Yvonne Spadafora – si potranno incontrare funzionari, startup e i direttori dei Poli d’innovazione.

GLI SPETTACOLI

In cartellone, come ogni anno, anche eventi musicali. L’Università Magna Graecia, spiega il responsabile scientifico Emilio Russo, li organizzerà a Catanzaro Lido, dalle 21, per portare l’università sul territorio. A Reggio Calabria l’appuntamento è all’Arena dello Stretto, dalle 19 e 30, con Lucrezia’s XSmall Band, Augusto Favaloro e i Rubacuori, Cesare Dell’Anna e Opa Cupa. L’Unical, invece, che quest’anno ha celebrato i 50 anni della sua legge istitutiva, festeggerà – racconta Andrea Attanasio, responsabile del Liaison Office Unical – altri anniversari importanti, dal cinquantenario dell’allunaggio (con proiezioni e rassegne cinematografiche) al compleanno di Abbey Road, con uno spettacolo unico ispirato all’ultimo album dei Beatles. Sul palco Violante Placido e Rachele Bastreghi, accompagnati da una big band.