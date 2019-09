Voci dall’Umg è la nuova iniziativa editoriale promossa dalla redazione di Catanzaro de Il Quotidiano del Sud. Una pagina interamente dedicata alla vita dell’università “Magna Graecia”, che esce ogni giovedì, con cadenza settimanale, a partire da oggi. Approfondimenti, eventi culturali, curiosità, pillole di storia, interviste a docenti e a studenti, recensioni di libri e articoli scientifici e tanto altro, sono presentati al lettore con l’intento di puntare i riflettori sulle attività didattiche, di ricerca, di internazionalizzazione e di terza missione (vale a dire, il contributo che la conoscenza offre in termini di sviluppo per il territorio), caratterizzanti l’ateneo catanzarese.

Se da più di vent’anni a questa parte, l’università a Catanzaro rappresenta la realizzazione di un sogno collettivo per il nostro capoluogo, questa città non sarebbe la stessa oggi senza il suo ateneo, che si articola nel campus in località Germaneto e in alcune sedi nel centro storico, come quelle del corso di laurea in Sociologia in via Scesa degli Eroi, dell’alta formazione presso il complesso monumentale del San Giovanni e di Scienze motorie nel quartiere Mater Domini. Né la città per la crescita del tessuto economico, sociale e culturale potrebbe pensare di fare a meno dell’università, che continua a ruotare intorno a quelle che tradizionalmente sono sempre state le sue due anime, le scienze giuridiche, economiche e sociali, da un lato, e le scienze biomediche, dall’altro.

Raccontare l’università significa, quindi, tentare di favorire un dialogo costruttivo tra questa e il territorio. Con una consapevolezza: l’Umg è un valore aggiunto per Catanzaro come per l’intera regione. Il presente e il futuro di un Meridione che è ancora terra di “confine”, non possono che passare, infatti, da quei centri che producono sapere, innovazione e cultura. Dimenticare ciò, sarebbe un grave errore.