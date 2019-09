CATANZARO - Cori e striscioni colorati, portati avanti tra cortei e flash mob a cui hanno partecipato miglia di studenti in Calabria. Il “Fridays for future” ha raccolto tantissime adesioni in tutta la regione, coinvolgendo prima di tutto tantissime scuole e studenti, quindi anche associazioni e istituzioni locali. Le piazze dei cinque capoluoghi di regione sono state riempite soprattutto da giovanissimi, ma anche in molte piccole realtà locali sono state promosse significative manifestazioni.

Le parole e gli striscioni hanno sottolineato la consapevolezza delle nuove generazioni sul tema della difesa dell’ambiente: «Non siamo qui a perdere un giorno di scuola – hanno affermato in tanti nelle piazze calabresi – perché siamo consapevoli che a rischio c’è il nostro futuro e non possiamo rimanere indifferenti».

Sotto accusa è finita una intera classe politica, quella che negli ultimi decenni non ha saputo trovare un equilibrio nella tutela e nella difesa dell’ambiente. In tanti hanno portato proposte e soluzioni per arricchire il confronto nei cortei: dai giovani che usano meno plastica a quelli che promuovono la raccolta differenziata, fino a quelli che hanno pulito i giardini delle proprie scuole o le piazze dei paesi per dare un segno tangibile di impegno.

A Catanzaro la manifestazione principale si è svolta nel suggestivo scenario del Parco della biodiversità mediterranea, con oltre un migliaio di giovani in piazza insieme ad associazioni e movimenti. I ragazzi sdraiati sull’erba del parco hanno mostrato striscioni e urlato cori, sostenendo le ragioni delle battaglie portate avanti da Greta Thunberg.

A Cosenza, Vibo e Crotone i cortei hanno invaso il centro cittadino, mentre a Reggio Calabria anche l’Amministrazione comunale è scesa al fianco dei giovani nel corteo che si è sviluppato su Corso Garibaldi e fino al raduno di Piazza Italia.

Dalle piazze della Calabria è partito un messaggio di grande consapevolezza, molto diverso da quello di iniziative spesso promosse senza una vera coscienza. I giovani hanno dimostrato di conoscere fino in fondo il problema, di sentirlo proprio e di voler davvero smuovere l’intero pianeta per uscire da una situazione che mina alle fondamenta il proprio futuro. (sa.pu.)