VIBO VALENTIA – Forse l'aspetto più significativo di tutta la vicenda che andremo a trattare è il seguente: per raggiungere gli uffici dell'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Vibo è necessario percorrere la rampa di scale. Gli ascensori sono infatti ormai fuori uso da tempo.

Impossibile dunque per una persona affetta da disabilità motoria (e non solo) raggiungerli senza un adeguato aiuto o aspettare di essere ricevuta al pian terreno. E così, mentre nell'apposita Commissione consiliare di discute – come abbiamo riportato nell'edizione di ieri – si eliminazione delle barriere architettoniche nella città, è proprio il palazzo comunale a dare il cattivo esempio.

Come si sa, l'accesso al primo piano dell'ala vecchia del palazzo municipale è stato reso possibile dall'installazione delle rampe ma un soggetto in carrozzina una volta arrivato lì è costretto a fermarsi trovandosi la strada sbarrata dai gradini. Ci sono gli ascensori predisposti proprio per il trasporto dei portatori di handicap. Vero, ma soltanto in bella mostra. Sì, perché davanti la loro porta d'ingresso campeggia la scritta “Guasto” o “Fuori servizio”.

Cambia la forma ma non certo la sostanza. E non va meglio nella parte nuova dell'edificio in cui ci si imbatte negli stessi avvisi. «Una situazione che mi auguro venga sanata al più presto – ha commentato il consigliere Lorenza Scrugli, esponente del gruppo “Vibo Valentia da vivere” - anche perché si protrae ormai da anni. Eppure nella Commissione da me presieduta (Servizi sociali, ndr) abbiamo avviato una importante discussione sul tema delle barriere architettoniche presenti in città».

In base a quanto è stato possibile apprendere l'assessore ai lavori pubblici, Giovanni Russo si è già messo in moto per risolvere il disagio ma è chiaro che c'è necessità di attendere i tempi tecnici.