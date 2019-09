VIBO VALENTIA - Centinaia di genitori hanno deciso di firmare una petizione contro l’aumento dei prezzi della mensa, allegando un documento indirizzato al sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, all’assessore all’Istruzione, Franca Falduto, all’assessore al Bilancio, Maria Teresa Nardo, e a tutti i capigruppo di maggioranza e di opposizione. Per conoscenza è stato inviato anche al Garante per i Minori della Regione Calabria, Antonio Marziale, al Prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, e al Dirigente Scolastico del “1° Circolo” di Vibo Valentia, Domenica Cacciatore. L’oggetto è chiarissimo: “Richiesta di revisione delle tariffe relative al servizio di refezione scolastica”, le firme idem. E sono ben 400 i sottoscrittori, intervenuti in qualità di rappresentanti di classe e d’istituto, «nonché di semplici cittadini desiderosi di portare avanti le istanze inerenti le varie problematiche attinenti la Scuola, ed in particolare la scuola dell’infanzia e primaria “Don Bosco”.

A partire dal corrente anno scolastico aumenteranno in maniera considerevole i costi per i buoni mensa, ed infatti la delibera numero 8 ha lasciato inalterato il costo del buono pasto esclusivamente per le famiglie con Isee fino a 3.000 euro pari a 2,50 euro, mentre è stabilito l’incremento progressivo pari a 2,90 euro per i nuclei familiari con indicatori Isee da 3.001 a 8.000 euro, per poi arrivare ad un costo di 3,50 euro a pasto per i nuclei familiari con Isee da 8.001 a 18.000 euro ed addirittura 4 euro a pasto per nuclei familiari con Isee oltre 18.000 euro. Ciò determinerà inevitabilmente un ulteriore notevole aggravio di spesa per tutte le famiglie e ancor di più per quelle con più figli in età scolare che non beneficeranno di alcuna riduzione. A partire dalla scuola dell’infanzia, dove il pasto arriva già alle 12 euro, e arrivando alla primaria, «non far mangiare il bambino a mensa significa prelevarlo entro le 11.45, facendogli perdere tutte le attività didattiche previste fino alle ore 16».

I genitori sono entrati ulteriormente nel dettaglio, spiegando che il Comune di Vibo Valentia ad attivare la procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia ponendo quale importo a base d’asta per singolo pasto la somma di 3,70 euro: «Il servizio è stato affidato alla ditta aggiudicataria sulla base di un’offerta economica che prevede un ribasso percentuale del 7%. Pertanto emerge chiaramente che l’importo risulta inferiore di 30 centesimi di euro rispetto al prezzo massimo applicato al singolo buono pasto fissato a 4,00 euro. - hanno continuato i genitori - A ciò si aggiunga che in applicazione del ribasso si ottiene un ulteriore risparmio di 0,26 euro sull’importo a base d’asta, per cui il prezzo massimo del singolo buono pasto sarà pari a 3,44 euro, inferiore di ben 56 centesimi rispetto al prezzo fissato». Per le motivazioni espresse, i genitori firmatari, rappresentati dalle mamme Laura Pugliese e Miriam Servello, chiedono all’amministrazione comunale «di volersi attivare immediatamente al fine di annullare o modificare la delibera in oggetto, provvedendo alla revisione delle tariffe».