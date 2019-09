VIBO VALENTIA – «Un mero errore materiale al quale è stato posto rimedio».

La voce ufficiale dell'Azienda sanitaria provinciale sul caso di Rocco Barone, ex bracciante agricolo 75enne affetto da cirrosi epatica, al quale il Cup ha riferito di dover attendere il 2021 per un esame gastroscopico (LEGGI LA STORIA) è quella del direttore generale Elisabetta Tripodi che chiarisce i termini della vicenda e precisa com'è nata anche l'improvvisa disponibilità ad effettuare il controllo all'anziano di Nicotera dopo l'interessamento degli organi di stampa (LEGGI LA NOTIZIA).

«Si è trattato di un errore dell'operatore del Cup – ha riferito la manager – che non ha messo la spunta dell'urgenza alla richiesta pervenuta. Tra l'altro, sono già operative da tempo delle precise disposizioni secondo le quali il termine massimo di attesa, per le urgenze, deve essere di sei mesi. In buona sostanza, il paziente da un lato non è stato dirottato presso altre strutture e dall'altro è finito in una lista che, di fatto, in cui quella data del 2021 fattivamente non esiste».

Nel frattempo, si è liberato un posto per il 2 ottobre prossimo che ha indotto l'Asp a mettersi in contatto con i familiari del paziente che, però, a quel punto hanno declinato la proposta in quanto avevano già preso accordi con il medico milanese, ma originario di Taurianova, che si era offerto di effettuare in modo gratuito il controllo presso il suo ambulatorio: «Comprensibilmente, dopo quello che era successo e la deflagrazione del caso sulla stampa - ha commentato la Tripodi – hanno deciso di declinare l'invito. Il disguido è nato anche dal fatto che il signor Barone si era presentato con due impegnative differenti, un col codice ordinario e l'altro invece urgente».

Domandiamo: ma il posto si è liberato proprio perché ne è nato un caso sulla stampa? La manager ha così risposto: «Si è reso disponibile perché, una volta individuato l'errore, si è proceduto ad una nuova verifica dalla quale è emersa la possibilità di effettuare l'esame il 2 ottobre»; non solo: il dg dell'Asp ha annunciato l'emanazione di una apposita circolare rivolta agli operatori del servizio di prenotazione con la quale li si invita «a prestare maggiore attenzione e che comunque le urgenze devono essere evase entro sei mesi. Tra l'altro – ha concluso la manager – tutti i tempi di attesa sono tranquillamente consultabili presso il sito istituzionale dell'azienda sanitaria vibonese».

E sulla circostanza di aver atteso due giorni prima di fornire una risposta, la Tripodi ha rilevato che «era necessario prima capire dove si fosse verificato lo spiacevole intoppo».