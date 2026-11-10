La pesca tardiva di Magisano, il nuovo presidio Slow food dolce e succosa

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Il nuovo presìdio Slow food della pesca tardiva di Magisano che nasce da un gruppo di giovani produttori che ha recuperato i pescheti di famiglia

PER lungo tempo la pesca tardiva di Magisano (Catanzaro) ha rappresentato una delle principali fonti di reddito per le famiglie della zona. I frutti, caratterizzati da una buccia di colore bianco-verde e sfumature rosate e da un sovracolore rosso, si distinguono per succosità e profilo aromatico e la rendono una varietà particolarmente apprezzata. Se la delicatezza e la scarsa conservabilità ne hanno da un lato limitato la diffusione, dall’altro hanno fatto sì che si rinsaldasse il legame territoriale con l’area di provenienza. Le sfide legate allo spopolamento, tuttavia, ne mettono oggi in discussione la sopravvivenza, anche per via del ciclo di vita piuttosto breve delle piante, che raramente supera la dozzina di anni di piena produttività. L’agrume fa parte dei nuovi presìdi slow food, presentati in anteprima all’evento Terra Madre di Torino. Anche la pesca di Magisano ha arricchito la già variegata rete di prodotti “ispirati” da Slow Food.

ALBERTO: «VORREI CHE FOSSE IL CENTRO DELLA NOSTRA ECONOMIA»

Il frutto ha polpa bianca, compatta eppure succosa, e buccia vellutata di colore bianco-verde che vira al rosso «dove riceve il sole» spiega Simone Alberto, giovane referente dei quattro produttori che aderiscono al Presidio. Con un diploma al locale istituto agrario e una laurea in agronomia, Simone ha scelto di scommettere sulle varietà antiche e autoctone della sua zona: «Vorrei che fossero il centro della nostra economia» spiega. Una sensibilità e un interesse che arrivano da lontano: «Ricordo che fin da bambino sentivo parlare di questa pesca, ma non avevo capito che fosse una varietà che c’era soltanto qui. Poi, da ragazzino, conobbi la storia e realizzai quanto fosse buona!».

LA PESCA TARDIVA SUCCOSA CON UN GUSTO CHE VARIE IN BASE AI LUOGHI E CON UN PROFUMO INTENSO

E poi c’è il profumo: «Intenso, imbattibile» assicura Alberto Carpino, referente Slow Food dei Presìdi calabresi, che insieme al presidente di Slow Food Calabria Michelangelo D’Ambrosio ha seguito l’iter che ha portato al riconoscimento. Ma il gusto non è da meno, tant’è che la tradizione contadina vuole che la si mangi accompagnata al vino rosso locale. Ma attenzione: è sufficiente spostarsi di poche centinaia di metri e il sapore dei frutti non è lo stesso. Questione di terreno, di clima e persino della qualità dell’acqua, distribuita con sistemi di irrigazione a goccia.

LE PIANTE COLTIVATE OGGI SONO CIRCA 650, LA PRODUZIONE DA PARTE DI GIOVANE AGRONOMI

«Il recupero da parte di questo gruppo di giovani agronomi e tecnici agrari che hanno ereditato alcuni piccoli pescheti è un bel segnale per il futuro – riflette Carpino – Sono persone formate e piene di entusiasmo».

Le piante coltivate dai produttori del Presidio oggi sono circa 650. Far crescere il numero, vista la riproduzione da seme, richiederà tempo, ma i produttori non intendono rinunciare al sistema di coltivazione tradizionale: «Il detto popolare è che della pesca non si butta via niente perché il frutto lo mangi e i semi li semini – sottolinea Simone Alberto –. I primi frutti impiegano tre anni per arrivare, poi la pianta produce a pieno regime per una dozzina d’anni, assicurando una media di venti, venticinque chili all’anno, che possono arrivare a quaranta in caso di annate particolarmente positive».

Per il momento le produzioni sono ancora di piccolissima scala, ma i giovani produttori hanno già una visione per il futuro. Si pensa ad allungare il periodo di commercializzazione della pesca con le pesche sciroppate e le confetture.

Il Presidio Slow Food della pesca tardiva di Magisano è sostenuto dalla Regione Calabria, attraverso l’assessorato all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, nell’ambito del progetto “Presidiamo la Calabria”.