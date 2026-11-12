Guida Michelin 2027, in Calabria a Stefania Lepore il Service Award, confermate le cinque stelle

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Guida Michelin 2027, confermati in Calabria i cinque ristoranti con una stella e premiata con il Service Award Stefania Lepore di Casa Klopè

Una scena gastronomica in piena evoluzione è quella che emerge dalla presentazione della nuova Guida Michelin. Qualità delle materie prime, identità territoriale e attenzione all’esperienza dell’ospite rappresentano i principali motori della ristorazione in Italia e in Calabria.

I cinque ristoranti calabresi mantengono la stella Michelin. C’è però una novità la conquista del Service Award 2027 a Stefania Lepore di Casa Klopè by Luigi Lepore. Un riconoscimento per il ristorante di Francavilla Angitola in provincia di Vibo Valentia che premia la qualità del servizio di sala e la professionalità nell’accoglienza degli ospiti. Stefania Lepore ha ricevuto il premio questa mattina (12 novembre 2026) dalle mani di Marta Cottarella, fondatrice dell’Accademia Intrecci, nella cerimonia che si è svolta a Piacenza per presentazione della 72esima edizione della Guida Michelin Italia iniziata con un emozionante omaggio a Nadia Santini, chef del tristellato Il Pescatore, recentemente scomparsa.

I CINQUE RISTORANTI CALABRESI CON LA STELLA MICHELIN

L’Hyle di San Giovanni in Fiore (Cs); il Dattilo di Strongoli (Kr); Abbruzzino Oltre di Lamezia Terme (CZ); Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte (RC); Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica (RC) mantengono la stella e contribuiscono, con tantissimi altri ristoranti citati e consigliati dalla Guida rossa, al racconto di una cucina che trae molto dai prodotti locali. Prodotti che vengono valorizzati attraverso le mani sapienti degli chef con interpretazioni che ne esaltano origine, stagionalità e legame con il territorio. Con una attenzione crescente alla filiera e al ruolo delle persone che contribuiscono ogni giorno alla qualità della ristorazione. Fare una esperienza in uno di questi ristoranti è anche una scoperta di prodotti e di produttori che collaborano insieme per creare una identità gastronomica. Gli stessi ristoranti si affiancano ai produttori e li incoraggiano per ottenere i migliori prodotti e che siano locali.

NELLA GUIDA MICHELIN L’IMPORTANZA DELLA CUCINA REGIONALE E DEI PRODOTTI LOCALI DI QUALITÀ



Come abbiamo visto anche dai presìdi Slow food nuovi produttori e giovani imprenditori investono in pratiche attente alla biodiversità, contribuendo a preservare e valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano. Il risultato è una disponibilità crescente di ingredienti eccellenti, capaci di ispirare menu sempre più radicati nei territori.

I curatori della Guida sottolineano anche l’importanza della cucina regionale. «In tutta la Penisola, gli chef riscoprono ricette storiche, tecniche antiche e preparazioni identitarie, rileggendole attraverso linguaggi moderni e sensibilità personali. Piatti della memoria vengono reinterpretati, alleggeriti, destrutturati o reinventati, dando vita a nuove espressioni gastronomiche che mantengono intatto il dialogo con la tradizione. È proprio in questo equilibrio tra eredità culturale e innovazione che si manifesta la forza della cucina italiana contemporanea, protagonista di un percorso di continua evoluzione e riconosciuta nel mondo come uno dei patrimoni gastronomici più ricchi e influenti».

IL PREMIO A STEFANIA LEPORE DI CASA KLOPÈ BY LUIGI LEPORE

In un ristorante mentre in cucina si preparano le pietanze, ci sono coloro che accolgono il cliente. Rappresentano il biglietto da visita del ristorante. Guidano, prendono per mano i clienti, raccontato anche la storia del locale dove si trovano. «Sono donne e uomini che incarnano l’anima del ristorante» e che la Guida Michel premia con Service Award. A ricevere quest’anno il riconoscimento è Stefania Lepore di Casa Koplè by Luigi Lepore. Stefania, come è scritto nella motivazione «interpreta l’arte dell’accoglienza con naturalezza e autenticità. La sua presenza attenta e sorridente crea fin dal primo istante un rapporto spontaneo con l’ospite facendolo sentire immediatamente a proprio agio. Un servizio di sala fatto di cura, sensibilità e calore, capace di trasformare l’ospitalità in una esperienza da ricordare».

Stefania Lepore sale sul palco di Piacenza visibilmente emozionata. E alla domanda quali siano gli “ingredienti” per far sentire un ospite a proprio agio risponde subito «l’empatia».

L’empatia «è fondamentale, perché appena si entra in contatto con il cliente bisogna essere sempre un po’ psicologi. perché in base a chi hai di fronte poi cerchi di fare in modo che lui si senta a casa, e in base alle personalità ti porgi neo suoi confronti in maniera differente. Sempre con il sorriso e senza impostazioni».

CASA KLOPÈ BY LUIGI LEPORE RACCONTATA DALLA GUIDA MICHELIN

Casa Koplè by Luigi Lepore così viene raccontatA dalla Guida Michelin. «Immerso nel verde degli uliveti e degli agrumeti che caratterizzano la campagna di Francavilla Angitola, il ristorante di Luigi Lepore trova casa all’interno del complesso Klopè, in un contesto elegante e contemporaneo. La luminosa sala, dominata da una grande cucina a vista, colpisce per la presenza di due ulivi secolari custoditi in una struttura di vetro, elemento distintivo che conferisce forte personalità all’ambiente. La proposta gastronomica si sviluppa attraverso tre percorsi degustazione – Origini, Suggestioni e Impronta – articolati rispettivamente in 5, 7 e 9 portate e pensati per raccontare la visione culinaria dello chef. Completa l’esperienza un servizio informale ma accurato, capace di coniugare professionalità, cordialità e attenzione all’ospite».