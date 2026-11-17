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Casa Klopè in sei mesi ha già lasciato il segno nella Guida Michelin conquistando il Service Award 2027, grazie anche alla visione di Antonio Iellamo

Sono bastati solo sei mesi di attività e Casa Klopè by Luigi Lepore è già riuscita a conquistare l’attenzione del panorama gastronomico italiano. Abbiamo annunciato pochi giorni fa l’arrivo del riconoscimento Service Award 2027 a Stefania Lepore di Casa Klopè dalla Guida Michelin. Un risultato, per il ristorante di Francavilla Angitola, che nasce dalla visione imprenditoriale di Antonio Iellamo. L’imprenditore vibonese ha scelto di investire risorse, passione e ambizione in un progetto capace di portare la Calabria a confrontarsi con le grandi eccellenze nazionali.

I primi risultati sono già arrivati e annunciati dal palco del Teatro Municipale di Piacenza dove si è svolta il 12 novembre 2026 la cerimonia cerimonia di presentazione della Guida Michelin Italia 2027. Casa Koplè si mette in mostra come protagonista del servizio in sala. Stefania Lepore sorella dello chef Luigi Lepore ha ricevuto il Service Award 2027 riconoscimento che premia la qualità e la professionalità nell’accoglienza degli ospiti.

CASA KOPLÈ, IELLAMO: «UN PROGETTO COSTRUITO INTORNO ALLE PERSONE E ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ»

A raccontare il progetto, costruito intorno alle persone e alla ricerca della qualità, è l’imprfenditore Antonio Iellamo. «La mia idea – racconta – è sempre stata quella di non accettare che la Calabria dovesse necessariamente rimanere all’interno di determinati schemi. Questa terra ha talento, prodotti, paesaggi e professionalità straordinarie. Bisogna solo avere il coraggio di costruire qualcosa che punti davvero in alto».

Il progetto nasce nel 2015, con la storica Tenuta Klopè, che ha rappresentato un primo tassello di un percorso di crescita della famiglia Iellamo. Un cammino proseguito con Hangar Lounge Restaurant, poi con Villa Klopè fino ad arrivare a oggi con Casa Klopè by Luigi Lepore.

«Un percorso fatto di investimenti, intuizioni e capacità di rinnovarsi», Antonio Iellamo di una visione che ha saputo «costruire una realtà capace di valorizzare ambienti, professionalità e competenze».

PER APPROFONDIRE: Guida Michelin 2027, in Calabria a Stefania Lepore il Service Award, confermate le cinque stelle

CASA KOPLÈ, LA PROPOSTA GASTRONIMICA DI LUIGI KLEPORE E L’IMPORTANZA DELL’ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI

In Casa Klopè, un ruolo centrale è affidato allo chef Luigi Lepore e alla sua proposta gastronomica. I suoi piatti realizzati da prodotti del territorio e da un talento innato che si nuove tra i fornelli. Così scrive la Guida Michel su Casa Koplè. «La proposta gastronomica si sviluppa attraverso tre percorsi degustazione – Origini, Suggestioni e Impronta – articolati rispettivamente in 5, 7 e 9 portate e pensati per raccontare la visione culinaria dello chef». Accanto alle sapienti mani dello chef, l’arte dell’accoglienza svolta con naturalezza e autenticità «Un servizio di sala fatto di cura, sensibilità e calore, capace di trasformare l’ospitalità in una esperienza da ricordare»

L’AMBIZIONE DI CONQUISTARE LA GUIDA MICHELIN

«L’obiettivo – spiegano – è continuare a crescere, consolidare il progetto e guardare con ambizione a uno dei più importanti riconoscimenti della ristorazione internazionale: la Guida Michelin». La determinazione non manca e se «Sei mesi sono pochi per scrivere una storia definitiva» sono però «sufficienti per comprendere quando un progetto ha una direzione precisa».

Il riconoscimento conquistato da Stefania Lepore è uno dei primi segnali. La visione è quella di Antonio Iellamo, il percorso è quello di una famiglia che dal 2015 continua a investire e a costruire eccellenza in Calabria. E come dice Iellamo «la storia, a quanto pare, è appena iniziata».