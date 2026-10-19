La Calabria diventa moneta: i sapori di Cirò e Tropea celebrati in un conio da 5 euro

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Cirò e Cipolla Rossa di Tropea, i paesaggi della Sila e i Bronzi di Riace: la Calabria coniata in una moneta da 5 euro. La nuova emissione della Collezione Numismatica 2026 racconta l’identità calabrese attraverso arte, storia e tradizioni enogastronomiche.

La Calabria racchiusa in una moneta da 5 euro. È questo il significato della nuova emissione “Cirò e Cipolle di Tropea – Calabria”, realizzata dalla Zecca dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e inserita nella serie “Cultura Enogastronomica Italiana – Sapori d’Italia”, parte della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana.

Non soltanto un oggetto da collezione, ma un piccolo racconto in metallo che attraversa secoli di storia e tradizioni, mettendo insieme paesaggi, testimonianze archeologiche e prodotti simbolo di una terra dalla forte identità culturale. Protagonisti sono il vino Cirò e la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, due eccellenze della produzione regionale che diventano il filo conduttore di un percorso capace di intrecciare cultura, storia e tradizioni agricole. Ma il conio va oltre il racconto del gusto: porta con sé anche i paesaggi della Sila, le testimonianze della Magna Grecia e uno dei simboli più celebri dell’archeologia italiana, i Bronzi di Riace.

Dalla Sila alla Magna Grecia: il volto storico della Calabria in una moneta

Sul dritto della moneta, lo sguardo si posa sul lago Cecita, immerso nel verde dell’altopiano della Sila. Un paesaggio che restituisce l’immagine di una Calabria lontana dagli stereotipi, fatta di ambienti naturali, biodiversità e territori ancora profondamente legati alle proprie radici. Accanto allo scenario silano trovano spazio i Bronzi di Riace, tra le testimonianze più celebri del patrimonio archeologico italiano, e un capitello ionico, richiamo diretto alla civiltà della Magna Grecia e alla lunga stratificazione storica della regione.

La scelta iconografica mette così in dialogo natura e archeologia, memoria antica e identità contemporanea. Due dimensioni che contribuiscono a definire il volto della Calabria e che la moneta restituisce attraverso un linguaggio visivo essenziale, ma ricco di riferimenti.

La Calabria diventa moneta: protagonisti i sapori di Cirò e la Cipolla Rossa di Tropea

È sul rovescio che la moneta entra nel cuore della cultura enogastronomica calabrese. Protagonista è una bottiglia di vino Cirò, decorata con un pinakes locrese raffigurante Dioniso, divinità legata al vino e alla dimensione festiva della cultura greca. Un dettaglio che salda idealmente la tradizione vitivinicola del territorio alle sue radici classiche. Accanto alla bottiglia compare una cesta intrecciata secondo la tradizione della Sila greca, colma di grappoli d’uva. A completare la scena sono una treccia di peperoncini e una di cipolle rosse di Tropea, elementi immediatamente riconoscibili della gastronomia regionale.

Sul fondo, il tessuto Gros de Tours in seta richiama un’altra importante tradizione produttiva del territorio, mentre una fila di bottiglie adagiate per l’affinamento rimanda alle pratiche della cultura enologica. La composizione diventa così un mosaico di saperi artigianali, produzioni agricole e riferimenti culturali. I dettagli colorati ne esaltano la ricchezza visiva, trasformando i prodotti della terra in emblemi di un patrimonio che non si esaurisce nel gusto, ma comprende storia, lavoro e identità.

Cirò e Cipolla Rossa di Tropea, la Calabria coniata in una moneta da 5 euro: il racconto di un territorio

La moneta da 5 euro “Cirò e Cipolle di Tropea – Calabria” porta la firma progettuale dell’incisore Marta Bonifacio. La realizzazione è affidata alla Zecca dello Stato, nell’ambito del programma numismatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’emissione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle eccellenze italiane, nel quale i prodotti tipici diventano strumenti per raccontare la storia e la cultura dei territori. In questo caso, il vino Cirò e la Cipolla Rossa di Tropea non sono semplici protagonisti gastronomici: rappresentano il legame tra paesaggio, tradizione produttiva e riconoscibilità della Calabria.

Cinque euro per celebrare un patrimonio che vale molto più del suo valore nominale. È questa la forza simbolica dell’emissione: racchiudere in uno spazio ridotto una regione dalle numerose identità, dove la natura della Sila incontra la memoria della Magna Grecia e le produzioni locali continuano a raccontare una storia antica. Per conoscere le caratteristiche dell’emissione, le modalità di acquisto e la disponibilità della moneta, è possibile consultare il portale ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicato alla Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana.