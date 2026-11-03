Borsa mediterranea del Turismo archeologico, la Calabria conquista la XXVIII edizione a Paestum

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Ampia partecipazione per la Direzione regionale Musei nazionali Calabria alla XXVIII Borsa mediterranea del Turismo archeologico a Paestum.

La Calabria si presenta a Paestum e raccoglie l’interesse di visitatori e operatori del settore archeologico. Dal 29 ottobre al 1° novembre, la Direzione regionale Musei nazionali Calabria ha partecipato alla XXVIII edizione della Borsa mediterranea del Turismo archeologico (BMTA), portando all’attenzione del pubblico il patrimonio storico, artistico e archeologico custodito nei dodici Musei e Parchi regionali.

Nel corso della manifestazione, numerosi visitatori hanno raggiunto gli spazi espositivi per chiedere informazioni, partecipare agli incontri tematici e conoscere le attività e le collezioni dei siti calabresi. Un’occasione di promozione che ha permesso di misurare l’interesse nazionale e internazionale verso l’offerta culturale della regione.

CALABRIACULTURAPASS E NUOVI SERVIZI AI VISITATORI

Il dirigente delegato della Direzione regionale Musei nazionali Calabria Fabrizio Sudano richiama l’attenzione sul valore della promozione culturale oltre i confini regionali, ricordando come la manifestazione abbia rappresentato un’occasione «per promuovere l’enorme patrimonio che caratterizza i nostri Musei e Parchi e per illustrare le nostre attività e i nostri progetti in uno scenario più ampio, che travalica i confini nazionali. Tra questi, l’iniziativa “CalabriaCulturaPass” che con l’istituzione del biglietto cumulativo sta coinvolgendo anche il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (MArRC), consentendo al visitatore di usufruire di percorsi specifici, con un unico titolo d’ingresso e uno sconto del 20% rispetto alle tariffe ordinarie».

Un percorso di valorizzazione che passa anche dal rinnovamento delle strutture e dal miglioramento dei servizi destinati ai visitatori. Infatti, continua Sudano, «la maggior parte dei 12 Musei e Parchi afferenti alla Drmn Calabria si è presentata alla BMTA di Paestum in una veste rinnovata dal punto di vista della tutela, valorizzazione, fruizione e accessibilità, grazie agli importanti interventi strutturali portati a termine, o in fase di realizzazione, con fondi PNRR».

IL RITORNO DI EREMBURGA

Tra le iniziative presentate anche il ritorno a Mileto del sarcofago di Eremburga di Mortain, risalente al II secolo d.C. «seconda moglie di Ruggero I d’Altavilla, oggetto di un’apposita mostra inaugurata nel locale Museo nazionale lo scorso 23 ottobre», termina Sudano.

Il manufatto, normalmente conservato al Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN), è tornato nel suo contesto originario grazie a un prestito di lunga durata.

DODICI LUOGHI DELLA CULTURA

La Direzione regionale Musei nazionali Calabria coordina e promuove i Musei nazionali presenti sul territorio, con l’obiettivo di sviluppare servizi integrati e garantire standard qualitativi uniformi.

Ne fanno parte la Galleria nazionale di Cosenza, il Museo archeologico lametino, il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, il Museo nazionale di Mileto, il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, il Museo «Medma» di Rosarno, il Museo archeologico Mètauros, il Museo e Parco archeologico di Bova Marina, il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, la Chiesa di San Francesco di Assisi a Gerace, la Cattolica di Stilo e il Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulonia.

Attraverso il coordinamento di queste realtà, la Direzione regionale rafforza la rete museale calabrese, favorendo la collaborazione tra i diversi siti e rendendo il patrimonio culturale sempre più accessibile e fruibile. Un lavoro che passa anche dalla promozione delle sue particolarità in contesti nazionali e internazionali, come la Borsa di Paestum