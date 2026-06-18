Il cortometraggio di Giovanni B. Algieri finalista al Globo d'oro

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“L’ultimo giorno di felicità” è il cortometraggio del regista calabrese Giovanni B. Algieri finalista al Globo d’oro, il premio della stampa estera

Un nuovo riconoscimento nazionale arriva per il regista e sceneggiatore calabrese Giovanni B. Algieri, il suo cortometraggio “L’Ultimo Giorno di Felicità”, infatti, è stato selezionato tra i tre finalisti del 66° Globo d’Oro nella categoria Miglior cortometraggio.

La candidatura è stata ufficializzata nell’ambito dell’annuncio delle terne finaliste dell’edizione 2026. Il vincitore sarà proclamato il prossimo 1° luglio durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma.

MARGHERITA MAZZUCCO È LA PROTAGONISTA DEL CORTO “L’ULTIMO GIORNO DI FELICITÀ

Per il regista originario di Corigliano-Rossano si tratta del più importante riconoscimento nazionale ottenuto finora. Un risultato che arriva al termine di un percorso internazionale particolarmente significativo. Prima dell’approdo al Globo d’Oro, infatti, “L’ultimo giorno di felicità” è stato selezionato dal Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, con proiezione ufficiale a Hollywood presso il TCL Chinese Theatre.

Nel corso della sua distribuzione, il cortometraggio ha inoltre ottenuto oltre venticinque selezioni ufficiali tra festival italiani ed europei.

Il film prodotto da Baluma Productions vede come protagonista Margherita Mazzucco, nota al grande pubblico per aver interpretato “Lenù” nella serie televisiva dal successo internazionale “L’amica geniale”. È lei a prestare il volto a Denise, una studentessa schiacciata dalle aspettative sociali e dalla paura di deludere i propri cari.

L’ORGOGLIO DEL REGISTA GIOVANNI B. ALGIERI

«Essere tra i finalisti del Globo d’Oro rappresenta per me un motivo di grande orgoglio. È un risultato che condivido con tutto il team che da ormai dieci anni lavora incessantemente con entusiasmo e crede in una precisa idea di cinema» dichiara Giovanni B. Algieri.

La finale al Globo d’Oro per il cortometraggio “L’ultimo giorno di felicità”, arriva in una fase particolarmente intensa del percorso professionale di Algieri. Negli ultimi mesi il registaa ha, infatti, concluso le riprese del cortometraggio “Tutte o Nessuna”, interpretato da Violante Placido, Donatella Finocchiaro, Filippo Librando e con la partecipazione straordinaria di William Baldwin, sostenuto dalla Calabria Film Commission.

Parallelamente, il regista è impegnato nello sviluppo del suo primo lungometraggio, “Letargo”, progetto anch’esso sostenuto dalla Calabria Film Commission e attualmente in fase di costruzione produttiva.

Con questa candidatura al Globo d’oro per il suo cortometraggio, Giovanni B. Algieri porta nuovamente la Calabria a farsi notare tra i protagonisti del cinema italiano contemporaneo.