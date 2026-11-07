Francesco Costabile e Roberto Saviano firmano il film ispirato alla storia di Rossella Casini

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Terminate le riprese in Calabria del nuovo progetto del regista cosentino Francesco Costabile ispirato al libro di Roberto Saviano su Rossella Casini.

Strano e terribile il destino di Rossella Casini, scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981 per mano della ‘ndrangheta, presto dimenticata dalla memoria collettiva e riemersa dall’oblio recentemente attraverso le pagine del libro di Roberto Saviano e adesso grazie al film di Francesco Costabile.

Si sono appena concluse, infatti, le riprese di “L’amore mio non muore”, il film del regista cosentino tratto dall’omonimo romanzo di Saviano; scrittore che ha preso parte al processo creativo del lungometraggio firmando la sceneggiatura insieme a Giordana Mari, Vittorio Moroni e lo stesso Francesco Costabile.

GLI ATTORI DEL FILM DI COSTABILE E SAVIANO

Dietro al ciak: Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e Vanessa Scalera. Un cast di interpreti noti al quale il regista ha affidato il compito di restituire la profondità di una narrazione tragica e al tempo stesso inevitabilmente costruita sulla forza dell’amore.

Non si conoscono ancora i particolari del taglio narrativo scelto da Costabile ma storia di Rossella Casini richiede una particolare sensibilità che il regista ha già dimostrato di possedere.

LA STORIA DI ROSSELLA CASINI

Quella di Rossella fu un amore che divenne atto sovversivo, un amore capace persino di diventare pericoloso per la ‘ndrangheta, tanto che di quella ventenne, negli anni ‘80, decise di far sparire non solo il corpo ma anche la memoria. Di Rossella rimane solo una foto, fatta di corsa in una macchinetta automatica per essere allegata alla documentazione da consegnare all’università.

La studentessa fiorentina era certa che l’amore che aveva trovato nel suo Francesco dovesse essere accettato anche nei suoi luoghi più bui, perché la famiglia di lui era coinvolta nella terribile faida che al tempo stava insanguinando le strade di Palmi.

Nonostante ciò scelse con ingenuità disarmante e la forza del coraggio di fronteggiare gli ‘ndranghetisti. Pensava che l’amore potesse vincere su tutto, persino sui proiettili. Riuscì persino a convincere Francesco a onorare quell’amore con la verità, anche con quella della giustizia, ma non si accorse che Francesco a un certo punto non stava più scegliendo lei. Così fu data in pasto alle belve per placare la loro sete di vendetta. Con la complicità di chi avrebbe dovuto sostenerla o almeno metterla al riparo.

LE RIPRESE CALABRESI

Le riprese che si ispirano a questa narrazione si sono svolte in Calabria, in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission.

Il film è una produzione Palomar, a Mediawan company, Tramp Limited, Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Distribuzione in Italia e all’estero Vision Distribution.