Tutta la bellezza dei laghi di Calabria

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TRA le esperienze turistiche meno conosciute ma certamente affascinanti per gli amanti della natura, le escursioni ai laghi di Calabria rappresentano un modo unico di entrare in contatto con l’ambiente e praticare una vacanza attiva.

L’invito si trova sul portale di Calabria straordinaria. In effetti si parla sempre di Calabria legata al mare o alla montagna ma poco dei nostri laghi. Nel Parco Nazionale della Sila in provincia di Cosenza troviamo il Lago Arvo occupa la grande conca naturale ai piedi del Monte Botte Donato. Immerso in una foresta di pini larici, attorno ai quali si aprono praterie di fiori selvatici, si estende per una superficie complessiva di 24 Km, tutti percorribili in un circuito ad anello a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Il lago Cecita si presta alla pesca sportiva, con competizioni nazionali organizzate dalla FIPSAS, e alle osservazioni faunistiche. Il lago Ariamacina, che ricade nei territori di Spezzano della Sila, Longobucco e Celico. Poi il lago di Tarsia con la sua riserva naturale, che ricade in parte nell’omonimo Comune e in parte in quello di Santa Sofia d’Epiro, tra i paesi di minoranza etnolinguistica arbëreshë.

L’elenco continua con il lago Ampollino, bacino lacustre al confine naturale tra la Sila Grande e la Sila Piccola, ovvero tra le province di Catanzaro e Crotone. In provincia di Vibo Valentia, infine, nel Parco Regionale delle Serre, c’è il lago dell’Angitola, tra i territori comunali di Maierato e Monterosso Calabro, aree paesaggistiche molto suggestive.