Caccamo in Calabria per la serie tv “Madre terra”: «Qui scopro sempre qualcosa di nuovo»

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L’attore calabrese Cristiano Caccamo racconta le riprese calabresi della serie tv “Madre terra”, firmata da Cinzia TH Torrini per Canale 5.

Sono terminate le riprese di “Madre terra – Il segreto delle origini”, la nuova serie televisiva girata in Calabria per Canale 5 e firmata dalla regia di Cinzia TH Torrini che vede come attore protagonista il calabrese Cristiano Caccamo. La fiction, realizzata grazie al lavoro di 21 professionisti locali e al supporto della Calabria film commission, andrà in onda nella prossima stagione in sei serate e promette di portare sul piccolo schermo una storia di radici, scienza e sentimenti. Per le riprese Caccamo, tornato a recitare proprio qui, nella sua terra madre.

«Ho già girato due volte in Calabria, però non avevo mai fatto un film nella mia provincia (Reggio Calabria, ndr). – racconta con allegria – Ci sono state riprese anche a Palmi e io sono di Taurianova; quindi, il mare dove andavo era quello dell’Ulivarella. È stato importante girare proprio in quei luoghi che mi sono così familiari. È stato strano portare tutti i miei cari sul set! Poi mia zia mi ha portato i dolci tipici delle mie parti e un mio amico pasticcere i suoi pasticcini. Ho festeggiato così, tra i miei sapori più dolci, il mio rientro».

Le riprese sono state l’occasione per scoprire qualcosa di nuovo della sua Calabria?

«Ho scoperto che nel reggino coltivano anche i kiwi, non lo sapevo. Ma per me la vera scoperta è stata quella dell’annone, un frutto esotico straordinario che producono proprio in queste zone».

La serie tv ruota intorno al mondo di un altro frutto: il bergamotto. Le ha ispirato qualche piatto per il suo ristorante?

«Una cosa che mi sarebbe piaciuto cucinare era un piatto con burro, limone, bergamotto, un po’ di basilico e magari un po’ di buccia di bergamotto candito. Però la buccia del bergamotto purtroppo non si può mangiare direttamente come quella del limone perché ha oli che non sono commestibili se non vengono lavorati in un certo modo. Quindi preferisco non fare danni!».

Da grande appassionato di profumi però conosce le qualità del bergamotto in quel campo?

«Ho una collezione enorme di circa 220 profumi. E so bene che alla base di tantissimi profumi c’è proprio il bergamotto, utilizzato moltissimo nella cosmetica e nelle case farmaceutiche come fissante».

Nella troupe c’erano tante maestranze locali. I suoi conterranei con lei si rapportano in modo diverso scoprendo che è calabrese?

«Partono piano piano, in sordina, poi parlando scopriamo che condividiamo le stesse origini e arrivano le foto di rito. È una fortuna che si realizzino prodotti come questi perché più cose gireranno qui e meglio sarà per tutto il territorio. Più visibilità c’è, meglio è per tutti».

Come sta evolvendo la percezione della Calabria dal punto di vista cinematografico? Si sta realizzando che è una terra fertile per l’audiovisivo?

«Assolutamente sì. Io sono sempre stato un grande sostenitore del portare la Calabria a Roma. L’audiovisivo aiuta tantissimo: un posto posso raccontartelo, ma quando lo vedi in una serie o in un film ti scatta il desiderio di visitarlo. L’importante poi è saper accogliere bene i turisti offrendo loro infrastrutture valide».

Cosa ci racconta del suo personaggio in Madre terra?

«Antonio è il buono della sua famiglia, ma, nonostante ciò, è considerato abbastanza burbero. È profondamente innamorato di questa terra e fa tutto ciò che è necessario per difenderla, fino a che non arriva Caterina a smuovere tutte le acque familiari. È allora che emergono tanti segreti e verità nascoste. Questo mette in discussione tutti gli equilibri familiari che già erano incerti e anche altri rapporti personali. In particolare io nella storia ho già una compagna e anche questo rapporto d’amore viene scombussolato da un nuovo incontro».

Invece Cristiano è il buono della famiglia o una pecora nera?

«Nella mia famiglia non sono la pecora nera, io sono buonissimo, però è facile: perché sono fortunato ad avere una famiglia con cui è bello stare vicino più che una da cui scappare».

Suo padre è un poeta. Parlare o ascoltare parole importanti l’ha aiutata a costruire i suoi personaggi?

«Più che per i dialoghi, devo ringraziare mio padre perché mi ha mostrato il mondo del cinema e mi ha spinto a provare un corso di recitazione. E poi mi ha spronato tantissimo educandomi al bello nella lettura, nella pittura e in tutte le forme d’arte».

C’è un personaggio letterario che vorrebbe interpretare?

«Vorrei interpretare Giacomo Leopardi. L’ho riscoperto dopo aver lavorato con Sergio Rubini (in una produzione in cui interpretavo l’amico del poeta Antonio Ranieri). Dalla scuola erediti solo il celebre “pessimismo”, invece Leopardi era un uomo innamorato della vita, coraggioso e innovatore. Vedeva la verità delle cose con estrema profondità».