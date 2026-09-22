Miss Italia, vince Sarah Rizea, la calabrese Sara Genova arriva terza

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La vincitrice del concorso nazionale di Miss Italia è Sarah Maria Rizea, piemontese, la calabrese Sara Genova arriva sul podio ed è terza

SANTA SEVERA (ROMA)— Prima della corona ci sono state le ore in piscina. Prima dei riflettori, il silenzio degli allenamenti. Prima della fascia di Miss Liguria, le gare, la Nazionale, le medaglie e una disciplina imparata giorno dopo giorno. È da lì che arriva Sarah Maria Rizea, 18 anni, la nuova Miss Italia. Nata a Moncalieri e cresciuta tra Piemonte e Liguria, Sarah– 174 cm di altezza– compirà 19 anni il prossimo 8 novembre. Oggi divide la sua vita tra Vado Ligure e Roma, dove studia Psicologia alla Sapienza. Nella notte della finale, al Castello di Santa Severa, ha conquistato il titolo più importante del concorso. A incoronarla sono state la presentatrice Giulia Salemi e la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Alle sue spalle il podio è completato da Michela Meli, Miss Lazio, seconda classificata, e Sara Genova, Miss Calabria, terza. Quarta e quinta sono arrivate Marta Budda, Miss Emilia, e Giada Signori, Miss Trentino Alto Adige.

È stata una finale che ha riportato la Liguria al centro della storia del concorso. L’ultima vittoria della regione risaliva infatti al 1975, quando a conquistare il titolo era stata la genovese Livia Iannoni. Cinquantuno anni dopo, la corona torna dunque in Liguria.

LA NUOVA MISS ITALIA, DALLA VASCA ALLA PASSERELLA

La storia di Sarah, però, comincia lontano dalle passerelle. Nel nuoto artistico, disciplina che un tempo veniva chiamata nuoto sincronizzato, ha costruito la parte più importante della sua formazione. Dopo gli inizi all’Aquatica Torino, è approdata alla Rari Nantes Savona, quindi alle Fiamme Oro della Polizia di Stato e al circuito della Nazionale, fino a misurarsi con le principali competizioni internazionali.

Il suo palmarès racconta un percorso di alto livello: nel 2024 ha conquistato l’argento ai Campionati Europei di Belgrado nel duo misto tecnico e il bronzo ai Mondiali Juniores di Lima. Nello stesso anno è arrivato il terzo posto nella Super Final di Coppa del Mondo a Budapest. Nel 2025 un altro podio in Coppa del Mondo, a Somabay. Nel 2026 è stata convocata per i Campionati Europei di Parigi, entrando nel gruppo azzurro come prima riserva per Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero nel duo femminile, per il duo misto e per la squadra.

«Non pensavo di vincere – ha detto Sarah a caldo, ancora emozionata – perché le mie favorite erano Michela Meli, che è arrivata seconda, e la veneta Silvia Cervellin. Lo sport che pratico sin da bambina mi ha insegnato a non mollare e a crederci sempre. E così ora posso esultare».

Nella sua bacheca, racconta, ci sono circa un centinaio di medaglie. «Sono una ragazza solare e sensibile. Sin qui ho pensato soprattutto alla piscina e spero che questa avventura a Miss Italia mi apra nuove prospettive. Le mie esperienze sportive sono però un tesoro che accompagnerà tutta la mia vita». È proprio l’agonismo, infatti, ad averle trasmesso la mentalità con cui ha affrontato anche il concorso. «Mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà».

SUL PODIO ANCHE LA CALABRIA CON SARA GENOVA

Dietro la nuova Miss Italia c’è anche il racconto delle altre finaliste. Il terzo posto di Sara Genova, Miss Calabria, completa un podio che fotografa tre storie diverse: la Liguria di Sarah, il Lazio di Michela e la Calabria di Sara. Per Genova, la finale rappresenta comunque l’approdo di un percorso che l’ha portata tra le protagoniste dell’edizione 2026.

«Il podio finale mi ripaga dei tanti sacrifici fatti nel corso dell’estate, che mi hanno fatto vivere questa fantastica esperienza», ha confidato. Nei ringraziamenti ha ricordato innanzitutto la madre, Lubica Prackova, definendola «il mio vero angelo custode», e ha rivolto un pensiero anche a Carmelo Ambrogio e Linda Suriano, organizzatori di Miss Italia in Calabria, per il sostegno ricevuto durante il concorso. Per la delegazione calabrese, tuttavia, il sogno era arrivare fino alla corona.

AMBROGIO E SURIANO: «DOPO DODICI ANNI SPERAVAMO DI VINCERE»

«Ci avevamo creduto e sperato fino alla fine che potessimo riportare la corona e la fascia nella nostra amata Calabria», raccontano Ambrogio e Suriano. «Dopo dodici anni speravamo di vincere». La delusione per il titolo sfumato convive però con la consapevolezza di un percorso che negli anni ha prodotto risultati importanti. Ambrogio ricorda, tra gli altri, le tre fasce nazionali conquistate da Myriam Melluso nel 2019. Ora, dopo la finale, arriva il momento delle decisioni. «Adesso ci prenderemo una pausa, perché valuteremo insieme a mia moglie Linda se è il caso di proseguire o meno il nostro mandato come agenti regionali».