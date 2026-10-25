Stelle al Merito del Lavoro per due calabresi

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Il Presidente Mattarella consegna le Stelle al Merito del Lavoro a 38 Maestri italiani, tra cui i calabresi Francesca Parise e Francesco Sicuro.

ROMA – Nella cornice del Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. Nel corso della cerimonia, il Capo dello Stato ha consegnato personalmente 38 onorificenze ai nuovi Maestri e Maestre del Lavoro, rappresentanti dell’eccellenza professionale italiana tra cui due calabresi. Particolarmente significativa la partecipazione della delegazione calabrese, che ha visto due nuovi insigniti ricevere direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica la prestigiosa onorificenza.

Per il Consolato provinciale di Crotone è stata insignita la Maestra del Lavoro Francesca Parise, impiegata e responsabile presso Romolo Hospital S.r.l., accompagnata dalla Dott.ssa Carmela Sanguedolce, amministratrice unica del centro sanitario. Per il Consolato metropolitano di Reggio Calabria ha ricevuto il riconoscimento il Maestro del Lavoro Francesco Sicuro, direttore della Farmacia Possidonea di Reggio Calabria, accompagnato dal dottor Domenico Berti, amministratore del gruppo FarmaC’è.

ORGOGLIO PER LA DELEGAZIONE CALABRESE E I PREMIATI CON LA STELLE AL MERITO DEL LAVORO

La presenza dei due nuovi insigniti ha rappresentato un motivo di particolare orgoglio per la Calabria e per la comunità dei Maestri del Lavoro, testimoniando il valore di professionalità che, attraverso la competenza e la dedizione quotidiana, contribuiscono alla crescita del territorio. Per la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro erano presenti il presidente nazionale Andrea Peressutti e il Presidente nazionale Emerito Elio Giovati, insieme ai consoli provinciali e metropolitani provenienti dalle diverse regioni italiane. Ma alla cerimonia hanno partecipato anche i consoli delle cinque province calabresi: Giusto Laugelli per Catanzaro, Renzo Perri per Cosenza, Raffaele Laratta per Crotone, Raffaele Di Bella per Vibo Valentia e Nicola Morabito per Reggio Calabria.

A concludere la cerimonia è stato il Presidente Mattarella, che ha reso omaggio ai nuovi insigniti, sottolineando come il conferimento della Stella al Merito del Lavoro rappresenti il coronamento di una vita professionale alla quale sono state dedicate competenza, intelligenza, passione e dedizione. Il lavoro, con la sua cultura e la sua etica, è un autentico «veicolo di democrazia», ha detto Mattarella, perché genera idee, pluralità, benessere e relazioni, contribuendo alla costruzione di comunità più solide e consapevoli.