Peppino Mazzotta gira uno spot per Cosenza

Il noto attore calabrese, Peppino Mazzotta, impegnato in una campagna pubblicitaria per la città di Cosenza



COSENZA – Ha destato curiosità in città qualche giorno fa l’allestimento di un set tra Piazza dei Bruzi e Corso Plebiscito, a Cosenza, con la presenza dell’attore cosentino Peppino Mazzotta, vincitore, nel mese di settembre di quest’anno, del premio “Le maschere del teatro italiano”, come miglior interprete di monologo per il lavoro teatrale “Radio Argo Suite” di Igor Esposito, spettacolo prodotto dalla Compagnia “Rosso Simona” diretta da Lindo Nudo e che si avvale della regia dello stesso Peppino Mazzotta. Il riconoscimento consegnato al Teatro Argentina di Roma in una serata alla quale partecipò il gotha del teatro italiano.

Peppino Mazzotta a Cosenza per girare uno spot per “Ecologia Oggi”



Dalle indiscrezioni trapelate, sembra che Peppino Mazzotta, “l’ispettore Fazio” della popolare serie tv “Il commissario Montalbano” con Luca Zingaretti, sia stato impegnato in questi giorni a Cosenza nelle riprese di un video, per la regia di Robin Mercuri, che dovrebbe essere l’asse portante di una campagna di comunicazione, concertata tra l’amministrazione comunale ed “Ecologia Oggi”, finalizzata a intraprendere un percorso di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e del decoro urbano. Ecco perché nelle immagini del back stage, si intravedono, sullo sfondo, i mezzi meccanizzati di “Ecologia Oggi”.

Cosenza protagonista di una campagna pubblicitaria



A dare manforte a questa tesi, il fatto che sul set abbia fatto capolino anche il sindaco Caruso che si è intrattenuto, nelle pause tra un ciak e l’altro, a conversare con l’attore Peppino Mazzotta del quale aveva tessuto le lodi, in occasione dell’affermazione al prestigioso premio “Le maschere del teatro italiano”, dopo aver superato l’agguerrita concorrenza di autentici veterani della scena italiana, come Umberto Orsini e Luigi Lo Cascio.

Mazzotta ricevuto dal sindaco di Cosenza Franz Caruso



Sembra che tutto sia nato quando, sul finire del mese di aprile di quest’anno, il sindaco Franz Caruso ricevette la visita in municipio dello stesso Peppino Mazzotta e i due si lasciarono con l’intento di dar vita a future forme di collaborazione o alla realizzazione di qualche progetto comune.

Alla luce di quanto si è visto in questi giorni, tutto lascia supporre che quei progetti siano sulla strada della concretizzazione e che Mazzotta possa essere il testimonial di una nuova pubblicità progresso.