Cammina natura 2026, la Calabria riscopre i suoi tesori: nove escursioni gratuite

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Cammina natura 2026, la Calabria riscopre i suoi tesori: il 24 e 25 ottobre torna l’iniziativa nazionale di AIGAE. Nove escursioni gratuite tra archeologia, boschi e tradizioni.

Dalla memoria custodita nelle grotte ai sentieri immersi nei colori dell’autunno, passando per le antiche vie del grano e i paesaggi fluviali. La Calabria si prepara a raccontare la propria ricchezza naturalistica, storica e culturale attraverso nove escursioni gratuite in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre, nell’ambito dell’ottava edizione di Cammina natura, le Giornate nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche promosse da AIGAE. Un’iniziativa che coinvolge l’intero Paese con oltre 120 appuntamenti, pensati per avvicinare persone di tutte le età alla natura e riscoprire il valore dei territori attraverso un turismo più consapevole, sostenibile e rispettoso delle identità locali.

In Calabria, l’invito è a mettersi in cammino per scoprire luoghi che custodiscono tracce profonde della storia umana, ecosistemi preziosi e tradizioni ancora vive. Non semplici passeggiate, dunque, ma occasioni per leggere il paesaggio, comprenderne le trasformazioni e riconoscere il legame tra ambiente, cultura e comunità.

Dalla preistoria ai colori dell’autunno: la Calabria da scoprire

Tra gli appuntamenti segnalati per sabato 24 ottobre spicca la visita al centro archeologico di San Lorenzo Bellizzi e alla Grotta di Pietra Sant’Angelo, luogo di particolare interesse per le testimonianze del passato e per il ritrovamento dei resti di un individuo inumato risalente a circa 7.000 anni fa. Un viaggio nella preistoria che permette di avvicinarsi alle antiche presenze umane attraverso il patrimonio archeologico del territorio. Sempre sabato è in programma “La via del grano”, un itinerario facile e accessibile a persone di ogni età, che richiama il rapporto tra paesaggio, attività agricole e tradizioni rurali. Un percorso che restituisce valore ai saperi tramandati nel tempo e alla cultura materiale delle comunità locali.

Domenica 25 ottobre, invece, tra le proposte figura un’escursione dedicata al foliage nella valle del fiume Soleo: un’occasione per immergersi nelle sfumature della stagione autunnale e osservare da vicino le trasformazioni della vegetazione e degli ambienti naturali. Tre esempi di un programma che mette al centro la varietà del patrimonio calabrese e la possibilità di viverlo con lentezza, attenzione e rispetto.

La guida ambientale, professionista della conoscenza del territorio

Cammina Natura non è soltanto un invito a camminare. L’edizione 2026 intende richiamare l’attenzione anche sul ruolo delle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), professionisti impegnati nell’accompagnamento, nella divulgazione e nell’interpretazione del patrimonio naturale, storico e culturale. «L’edizione 2026 sarà particolarmente importante per sottolineare l’importanza della figura professionale della Guida Ambientale Escursionistica e la relativa opera di divulgazione, interpretazione e promozione del territorio in tutte le sue accezioni, effettuata costantemente dagli oltre 3.500 professionisti associati ad AIGAE», dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente dell’associazione.

Ruggiero sottolinea inoltre il valore della collaborazione con le realtà che sostengono l’iniziativa e il crescente interesse verso forme di viaggio attente all’ambiente e alle economie locali: «Ringrazio tutti i partner con i quali saremo in giro per l’Italia il 24 e 25 ottobre, noi come sempre mettiamo la nostra esperienza e professionalità per far conoscere le bellezze del nostro Paese in un tempo in cui sempre più persone scelgono il turismo sostenibile e di prossimità». La manifestazione rappresenta anche un’occasione per ribadire l’importanza del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze professionali delle guide, soprattutto in un contesto in cui la fruizione responsabile dei territori richiede conoscenze, preparazione e capacità di sensibilizzare i visitatori.

Cammina natura 2026: turismo sostenibile, una risorsa per le comunità

Dai boschi certificati alle aree protette, dalle coste alle montagne, Cammina Natura promuove un modello di turismo che supera la semplice visita dei luoghi e punta a creare una relazione più profonda con il paesaggio e con chi lo abita. La valorizzazione della biodiversità, l’economia circolare, le narrazioni storico-archeologiche e la riscoperta dei sapori e dei saperi tradizionali diventano così strumenti per sostenere le comunità locali e favorire una frequentazione più equilibrata del patrimonio italiano.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem, Federparchi, Legambiente, Oltreterra, Pefc Italia, Touring Club Italiano, WWF Italia e Associazione Italiana Turismo Responsabile. Rai Pubblica Utilità partecipa come media partner. Il 24 e 25 ottobre, la Calabria cammina insieme al resto d’Italia. Nove escursioni gratuite per riscoprire luoghi vicini, conoscere le storie che li rendono unici e comprendere che tutelare il patrimonio naturale e culturale significa anche imparare a viverlo con maggiore consapevolezza.