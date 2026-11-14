Calabria, la Regione vince il Premio Urbanistica 2026 con il progetto GeoHUB

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Dalla Calabria a Firenze, GeoHUB vince il Premio Urbanistica alla Urbanpromo. Il progetto punta a facilitare la digitalizzazione dei dati territoriali, ambientali e urbanistici della regione.

La Regione Calabria conquista il Premio Urbanistica 2026 grazie a GeoHUB Calabria. Il progetto punta a rendere più semplice e immediata la consultazione dei dati sul territorio. Il riconoscimento è arrivato da Firenze, alla Urbanpromo, la rassegna dedicata ai progetti e alle politiche per le città e il territorio.

Il concept è una piattaforma digitale che punta a riunire in un unico spazio informazioni che oggi si trovano in archivi e sistemi diversi. Dalle mappe ai vincoli urbanistici, passando per i dati ambientali e paesaggistici. L’obiettivo è mettere a disposizione di amministrazioni, imprese e cittadini strumenti più accessibili per conoscere e gestire il territorio calabrese.

Una piattaforma regionale simile esiste già, ma le informazioni sono distribuite tra i diversi settori della pubblica amministrazione e non sempre possono essere consultate in modo integrato. GeoHUB nascerebbe proprio per superare questo limite, creando un sistema in cui i dati possano dialogare tra loro ed essere aggiornati e condivisi.

Il progetto prevede infatti il passaggio a un’infrastruttura basata sul cloud, con il supporto di intelligenza artificiale, il monitoraggio satellitare e gli strumenti digitali per la progettazione e la gestione degli spazi. In questo modo sarebbe possibile raccogliere informazioni più precise e aggiornate, facilitando anche il lavoro degli enti locali.

L’obiettivo è permettere a Comuni e istituzioni di avere a disposizione dati più completi quando devono prendere decisioni su urbanistica, ambiente, sicurezza e sviluppo del territorio. Anche i cittadini e le imprese potranno beneficiare di un accesso più semplice alle informazioni.

Il progetto ha ottenuto il Premio Urbanistica 2026 nella categoria «Strategie e politiche». Il Premio Urbanistica, giunto alla diciannovesima edizione, è stato giudicato innovativo dai voti online degli utenti registrati a Urbanpromo.