Camminata tra gli olivi, le tre Città dell’Olio della Calabria

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Corigliano Rossano, Maida e Petronà ospiteranno la decima Giornata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi” dedicata a tradizioni, biodiversità e olivicoltura calabrese.

Domenica 25 ottobre si terrà la decima Giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi”. Le Città dell’Olio della Calabria saranno protagoniste di una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano, delle sue cultivar e dei paesaggi che ne custodiscono la storia.

L’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio vede protagoniste le località di Corigliano Rossano, Maida e Petronà. Il tema scelto quest’anno è “Radici d’Italia, ogni cultivar una storia da raccontare”. I partecipanti verranno coinvolti a riscoprire la ricchezza dell’olivicoltura nazionale. Questa è caratterizzata da oltre 500 cultivar, ciascuna legata a specifici territori, condizioni ambientali e tradizioni agricole tramandate di generazione in generazione.

UN PROGRAMMA TRA ULIVETI E DEGUSTAZIONI

Ogni Comune partecipante costruirà il proprio programma raccontando il proprio territorio. L’evento si costruirà su passeggiate e trekking tra gli oliveti. Non mancheranno visite ai frantoi e alle aziende agricole, degustazioni guidate, incontri con i produttori e attività rivolte a bambini e famiglie. Un’esperienza all’insegna della scoperta di tradizioni locali, ruolo della biodiversità e curiosità sulla produzione di olio calabrese.

«Dieci anni fa abbiamo cominciato a camminare per far conoscere i paesaggi dell’olio. Oggi la Camminata è diventata qualcosa di più: il modo più diretto per far capire che cosa c’è dentro una bottiglia di extravergine italiano» dichiara Michele Sonnessa, Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio.

SONNESSA: «SI DEVE PERCEPIRE IL VALORE DELL’OLIO EVO ITALIANO»

Lo scopo dell’evento secondo Sonnessa è «far percepire il valore dell’olio Italiano. Lo dico pensando anche a questa stagione, in cui molti produttori vedono pagare il proprio olio EVO a prezzi che non ripagano il lavoro e diversi frantoi faticano ad avviare la campagna. È una situazione che non si risolve soltanto sul mercato. Si risolve se chi acquista sa che, scegliendo un olio EVO italiano, contribuisce a tenere coltivato un oliveto, aperto un frantoio, vivo un paesaggio. Le Città dell’Olio vogliono essere protagoniste di questo cambio di paradigma: campagne di sensibilizzazione che parlino di salute, di paesaggio e di territorio, educazione alimentare nelle scuole, un turismo dell’olio capace di trasformare la bellezza degli oliveti in reddito per chi li coltiva».

L’INTRECCIO TRA CULTURA, TURISMO, OLIO E PRODUZIONE

Flavio Stasi coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Calabria aggiunge: «In Calabria l’olivo è parte integrante del paesaggio e della vita delle comunità. La Camminata tra gli Olivi offre l’opportunità di superare la conoscenza dell’olio come semplice prodotto e di riscoprirne l’origine, il lavoro e le competenze che ne determinano la qualità. È anche un modo per far conoscere la Calabria attraverso le sue produzioni agricole e costruire un rapporto più stretto tra olivicoltura, cultura e accoglienza turistica».

Il 25 ottobre sarà dunque un’occasione per valorizzare le produzioni calabresi e rafforzare il legame tra territorio, cittadini e creare legami culturali tra produttori e consumatori.