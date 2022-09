Il TM Blue One di Valentino ormeggiato al porto di Vibo Marina

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Dopo il “Main” di Giorgio Armani, affiancata dal “Seven”, appartenuta ad Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, il porto di Vibo Marina sta ospitando forse l’imbarcazione tra le più fashion in circolazione: il “T. M. Blue One”, del famosissimo stilista Valentino che proprio quest’anno ha compiuto 90 anni. Le iniziali T. M. rappresentano un omaggio dell’artista della moda ai suoi genitori, la madre Teresa e il padre Mauro.

Prima di arrivare a Vibo Marina, negli ultimi giorni ha toccato altre località italiane: Santa Maria la Carità e Gaeta, per poi attraccare presso il pontile “Marina Carmelo”. Non è chiaro se Valentino sia a bordo, probabilmente no, ma ammirare il suo yacht, soprattutto la notte, quando le luci ne esaltano le linee, è davvero uno spettacolo.

I dati tecnici del T. M. Blue One

Il “TM Blue One” è stato costruito dall’impresa Picchiotti nel suo cantiere di Viareggio. Gli interni sono stati disegnati dalla casa di design Peter Marino ed è stata completata nel 1988. Il design esterno di questa nave di lusso è opera di Gerhard Gilgenast.

Lo yacht stato progettato per ospitare comodamente fino a 10 ospiti in 5 suite. È anche in grado di trasportare a bordo fino a 9 membri dell’equipaggio per garantire un’esperienza rilassata in uno yacht di lusso.

Le prestazioni del T. M. Blue One di Valentino

Il “TM Blue One” è con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. alimentata da due motori diesel Caterpillar 12 cilindri da 850 Cavalli funzionanti a 2100 giri-minuto, naviga comodamente a 12 nodi, raggiunge una velocità massima di 14 nodi con un’autonomia fino a 6.910 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 102.000 litri a 12 nodi. I suoi serbatoi d’acqua immagazzinano circa 22.000 litri di acqua dolce. Il prezzo è di 15 milioni di dollari mentre il costo annuale di gestione si aggira su 1,5 milioni di dollari.