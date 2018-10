REGGIO CALABRIA - La giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà si prepara alla realizzazione del cartellone di iniziative natalizie e lo fa con una delibera di Giunta comunale con cui viene approvato l'atto di indirizzo per il programma di eventi Cultura, spettacolo e promozione territoriale per le feste in città.

Secondo quanto previsto dal 1° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 «verranno realizzate iniziative culturali, di spettacolo e di promozione territoriale comporranno un ricco e variegato cartellone di eventi, rivolto ai reggini e ai turisti in visita nella nostra città». Il fine a cui tenderanno tutte le attività promosse nel periodo natalizio sarà la «valorizzazione degli aspetti culturali e la promozione delle eccellenze tradizionali locali e delle produzioni artigianali e commerciali connesse alle festività. Intenzione dell’Amministrazione Falcomatà è aggregare alle iniziative comunali quelle proposte da altri enti, operatori economici, associazioni no profit e soggetti privati che manifesteranno l’interesse a partecipare alla realizzazione progettuale del “Natale 2018”, presto on line sul sito www.reggiocal.it».

In particolare, si tende a «rafforzare l’idea dell’animazione e della promozione territoriale come servizio pubblico, rivolto a tutti i cittadini, di qualsivoglia fascia sociale».

Nel dettaglio sono previsti «Mercatini di Natale in Piazza Duomo (dal 1° al 29 dicembre 2018), piazza Italia, piazza Camagna e corso Garibaldi, nel tratto antistante la Villa comunale, saranno allestite per i “mercatini di Natale” con casette di legno per la vendita di oggetti artigianali, addobbi, strenne e produzioni tipicamente agroalimentari natalizie, ad esclusione di ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande. Altri prodotti attinenti alle festività saranno venduti a piazza Sant’Agostino e lungo il viale Amendola, in chioschi predisposti nel rispetto del decoro urbano. Così come in piazza della Consegna, saranno messi in vendita gli oggetti utili alle attività di hobbistica artistiche, culturali e di ingegno, a tema natalizio».

Per gli eventi culturali, i concerti e gli spettacoli, «sono state scelte piazza Duomo (dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019), piazza Garibaldi, piazza Castello, piazza De Nava e piazza Indipendenza. Diverse manifestazioni si svolgeranno al chiuso nelle strutture comunali disponibili: Castello Aragonese, Pinacoteca civica, ex Grande Albergo Miramare, Teatro “Francesco Cilea" (dal 10 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019), Biblioteca comunale “Pietro De Nava”».

La Villa comunale ospiterà le attrazioni dedicate ai più piccoli e la rappresentazione del presepe vivente. Gli spettacoli degli artisti di strada avranno come scenario il lungomare Falcomatà e il corso Garibaldi. Ulteriori iniziative commerciali, culturali o di spettacolo su area pubblica potranno essere proposte anche nelle zone periferiche della città e al di fuori del centro urbano, delimitato a Sud dal torrente Sant’Agata e a Nord dal torrente Annunziata. Altre attività Saranno favorite le iniziative di volontariato o beneficenza, a scopo solidale.

Le scuole cittadine «potranno essere coinvolte nella realizzazione di progetti educativi finalizzati all’abbellimento di un quartiere, di una piazza o di un albero, con materiali di riciclo o con addobbi natalizi creati dai bambini».

Procedure semplificate «consentiranno la raccolta di fondi sotto forma di sponsor o donazioni da parte di imprese, associazioni e comitati, da impiegare per l’installazione di luminarie e addobbi in città o per progetti a tema, da portare avanti anche con contributi economici di altri enti pubblici. È prevista l’applicazione della tariffa TOSAP, come da regolamento comunale, per le attività artigianali e commerciali che prevedono la promozione e/o la vendita di prodotti o la somministrazione di alimenti e bevande, e per tutti gli eventi il cui accesso è subordinato al pagamento di un biglietto di ingresso».