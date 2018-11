CATANZARO - Compie 90 anni Ennio Morricone (nato a Roma il 10 novembre del 1928), il noto compositore che ha realizzato più di 500 melodie, spesso immortali, per il cinema e la televisione.

Nella sua grande storia, anche la cittadinanza onoraria concessa dal Comune di Catanzaro. Per questo, il vicesindaco di Catanzaro, Ivan Cardamone, assessore alla Cultura, ha voluto ricordare quell'evento: «Tra i ricordi più belli del mio percorso politico e istituzionale devo sicuramente annoverare il conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Ennio Morricone, avvenuto nell’Aula rossa di Palazzo De Nobili l’11 novembre del 2011».

«Per me, giovane presidente del Consiglio comunale - aggiunge - fu una straordinaria emozione venire a contatto con uno dei più grandi musicisti del mondo, un Genio assoluto della cultura italiana, l’uomo che ha fatto sognare intere generazioni con le sue indimenticabili opere. Fu il sindaco Traversa, su suggerimento del capo ufficio stampa Sergio Dragone, a proporre a Morricone il conferimento della cittadinanza onoraria al Premio Oscar. Non era un riconoscimento campato in aria. Il Maestro in quegli anni aveva tenuto ben tre applauditissimi concerti da sold out al Politeama ed aveva accettato la presidenza onoraria della rassegna "La Grande Musica per il Cinema". Legare il nome di Catanzaro al Genio di Morricone è stata una grande occasione per la città».

«Al Maestro, che oggi compie 90 anni - conclude Cardamone - rivolgo gli auguri più sinceri a nome della "sua" Catanzaro, sperando che presto possa tornare a dirigervi uno dei suoi indimenticabili concerti. Auguri Immenso Maestro!».