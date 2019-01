BOTRICELLO (CATANZARO) - Nuovi traguardi per l’associazione di musica e spettacolo “The word of music” guidata dalla maestra vibonese Enza Greco. Nei giorni scorsi, la giovane Giovanna Camastra ha sostenuto brillantemente le selezioni a Roma per la partecipazione al programma “Sanremo Young” condotto dalla nota presentatrice tv Antonella Clerici. La 15enne, originaria di Botricello nel catanzarese, fa parte da due anni del sodalizio musicale vibonese diretto dalla Greco. Con gli altri allievi, ha partecipato a numerose competizioni facendosi apprezzare dal pubblico e dalla giuria. La conferma delle sue doti, è giunta poche ore fa.

Nella prova che conduce direttamente al palco della trasmissione, la ragazza ha conquistato la commissione giudicatrice portando il brano di Pino Daniele dal titolo “Vento di passione”. Un calore e una qualità vocale che non hanno lasciato indifferenti: «Si tratta di strumenti e passaggi importanti per far conoscere i nostri talenti» ha spiegato la direttrice Greco rimarcando la grande opportunità rappresentata da una manifestazione che, a livello nazionale, riscuote sempre ampi consensi: «Ancora più soddisfatta per la grande interpretazione che ha sostenuto davanti alla Clerici, al direttore d’orchestra maestro Basso e tutti i componenti di questa trasmissione», conclude.