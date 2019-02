SANREMO - Non sono bastate tre standing ovation in altrettante esibizioni a Loredana Berté per salire sul podio (o addirittura vincere come in molti si aspettavano) il 69esimo Festivale della Canzone Italiana di Sanremo.

Il Baglioni bis ha consacrato, ove mai ve ne fosse bisogno, il talento della poliedrica artista calabrese, originaria assieme alla sorella Mia Martini (cui SanRemo ha tributato un ricordo LEGGI) ma anche il profondo amore e il feeling ritrovato con il pubblico di una donna che ha saputo rinascere innumerevoli volte dalle proprie ceneri e si è presentata a SanRemo in splendida forma e con un brano da subito entrato nei cuori del pubblico.

GUARDA IL VIDEO CON L'ESIBIZIONE A SANREMO DI LOREDANA BERTÉ

La classifica finale ha visto Loredana Berté fermarsi subito prima del podio con un quarto posto che ha destato immediatamente la delusione e la reazione, con tanto di sonori fischi e coro "Loredana Loredana", da parte del pubblico tanto che ad un certo punto, dopo quasi due minuti di fischi, è intervenuto lo stesso Claudio Bisio, chiamato assieme alla "calabrese" (LEGGI LA NOTIZIA) Virgina Raffaele dal direttore artistico Claudio Baglioni a presentare il Festival, proclamando Loredana Berté vincitrice per il Teatro Ariston e annunciando: «Mi assumo personalmente una responsabilità, se il direttore me la dà, il teatro Ariston di questa sera elegge Loredana Berté, così la sala. Le daremo un premio».

GUARDA IL VIDEO DELLA RIVOLTA DELL'ARISTON

Alle parole di Bisio il teatro è esploso in un applauso per poi tornare, non senza fischi residuali, alla scaletta del programma.

La propria reazione Loredana Berté l'ha affidata ad un laconico post su twitter: Grazie lo stesso. Vi amo!!

Il Festival è poi proseguito con la fase finale è la proclamazione del podio. Al terzo posto si è classificato Il Volo con "Musica che resta", al secondo posto Ultimo con "I tuoi Particolari" e a vincere SanRemo 2019, un po' a sorpresa, è stato Mahmood con "Soldi".