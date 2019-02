CATANZARO – Prima nella classica finale, ampiamente prima nel televoto e più cliccata sui social. La seconda puntata di Sanremo Young premia la quindicenne calabrese Giovanna Camastra, in una serata complessa, in cui non sono mancate le polemiche e i giudizi eccessivi da parte di ospiti e giuria.

Nonostante una scelta sbagliata per il duetto, con Giovanna Camastra costretta a cantare una canzone con Marco Masini completamente fuori dalle sue “corde”, la giovane di Botricello è riuscita a conquistare il pubblico che le ha attribuito una valanga di voti, premiandola anche con i click sui social del talent di Rai Uno.

Peccato per qualche giudizio affrettato, soprattutto da parte di qualche giurato (Noemi e Rita Pavone su tutti), ma soprattutto per una uscita infelice di Luca Bizzarri che ha addirittura definito “una stronzata” l’esito finale della classifica. Alla fine, comunque, Giovanna Camastra ha dimostrato di avere dalla sua il sostegno del pubblico, capace di comprendere la difficoltà per il duetto non proprio indovinato, ma anche le qualità di una giovane artista che può dimostrare doti ben più importanti.

Il duetto di Giovanna Camastra sul brano “T’innamorerai” ha, infatti, evidenziato la capacità interpretativa della calabrese, nonostante la giovane età. E proprio questa semplicità e le sue qualità sono state premiate dal pubblico.

Con due eliminati, supera invece la seconda serata anche l’altro calabrese in gara: Antonio Vaglica, il sedicenne di Mirto Crosia giunto quinto nella classifica finale dopo avere duettato con i Nomadi con il brano “Io vagabondo”.

L’appuntamento è ora per venerdì prossimo, con due calabresi in gara tra gli otto concorrenti che hanno superato il turno ed una Giovanna Camastra particolarmente forte grazie al sostegno giunto da tutta Italia.