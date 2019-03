CATANZARO - Dieci euro in più rispetto al prezzo del biglietto per ottenere un apposito "pass invettiva" che darà diritto all’acquirente di avere la parola a fine spettacolo per esprimere le proprie osservazioni sulla linea politica del Movimento 5 stelle o contestare direttamente le scelte del suo fondatore. É la novità introdotta da Beppe Grillo per il suo nuovo spettacolo, "Insomnia (ora dormo!)", la cui partenza é fissata per il 7 marzo a Bari e per il quale sono programmate quattro tappe in Calabria (l'11 marzo a Corigliano, il 12 a Catanzaro, il 13 a Reggio ed il 14 a Rende).

Secondo quanto reso noto dal promoter Ruggero Pegna, il «pass invettiva» sarà in vendita la sera dello spettacolo nei botteghini dei teatri. «Chi lo acquisterà - riferisce Pegna - avrà il pieno diritto di esternare le proprie lamentele in un apposito momento della parte finale dello show. Chi ha qualcosa da dire in faccia a Beppe Grillo ha, quindi, una possibilità davvero unica, addirittura all’interno del suo stesso spettacolo».