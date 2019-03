MILETO - Prenderà il via domani pomeriggio, domenica 3 marzo, l’edizione 2019 del Carnevale Miletese, il grande evento allegorico dell’anno promosso dall’omonima associazione in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Mileto.

L’associazione organizzatrice, guidata dal presidente Antonio Sorrentino, ha predisposto gli ultimi dettagli per garantire che la giornata di festa si svolga nel migliore dei modi.

Mentre fervono i preparativi per la sfilata che si svolgerà domenica pomeriggio, nella giornata del 28 febbraio si è tenuta la cerimonia di inaugurazione con la sfilata allegorica degli Amici a 4 zampe per le vie della città e la successiva premiazione del Can Can del Carnevale seguita dal Gran Galà di dolci. A chiudere la serata l’esibizione di balli latini a cura delle scuole di ballo cittadine. La manifestazione ha visto la vittoria del piccolo Hook, il chihuahua travestito proprio da Capitan Uncino anche per esorcizzare per una giornata il grave handicap di cui è portatore essendo nato senza un occhio e senza una gamba per un difetto congenito, al secondo posto si è classificato il labrador Barbarossa vestito da poliziotto e infine al terzo posto si è classificato il chow chow Marvin travestito da Principe. Per quanto riguarda il Gran Galà dei dolci il primo premio è andato alla torta presentata da Eleonora Crupi.

Per quanto riguarda la giornata principale in programma per domenica 3 marzo, il corteo allegorico si radunerà alle 14.30 per il taglio del nastro che darà il via all’evento per poi svilupparsi in sfilata per le successive ore fino alla conclusione in Piazza Pio XII. Figuranti, carri e gruppi in maschera si susseguiranno lungo il centralissimo corso Umberto I per una sfilata che prevede diversi giri di un circuito cittadino studiato appositamente per attraversare le principali vie di Mileto.

Dopo il passaggio del Corteo Allegorico e la presentazione delle diverse attrazioni il programma della serata prevede il posizionamento dei carri lungo le vie prossime a Piazza Pio XII dove si svolgerà lo spettacolo di chiusura con la cerimonia di premiazione dei concorsi allegorici dedicati ai carri e ai gruppi. I regolamenti dei concorsi prevedono la premiazione dei primi 3 carri e dei primi 3 gruppi classificati.

La graduatoria sarà stilata in base al giudizio espresso dai 7 componenti della Giuria che valuteranno le diverse formazioni mimetizzati tra la folla ed in forma anonima. All’evento allegorico, che si protrarrà per tutta la giornata, è prevista la partecipazione di diverse migliaia di persone provenienti da tutto il territorio provinciale e oltre.