BOTRICELLO (CATANZARO) – Il sogno di Giovanna Camastra a Sanremo Young finisce in semifinale. Per la quindicenne di Botricello è arrivata l’esclusione al termine di una serata con tante sorprese che hanno scatenato anche le proteste social.

Giovanna è stata l’ultima ad esibirsi sul palco dell’Ariston con un brano assolutamente fuori dalle sue “corde”, così come già capitato nella seconda puntata con Marco Masini. Questa volta la scelta del maestro Diego Basso è caduta, infatti, su “Io canto”, il brano riproposto da Laura Pausini.

Evidente la differenza tra l’impostazione del brano e la voce di Camastra che è riuscita a reggere l’impatto nonostante tutto. Feroci e fuori luogo le critiche dell’Accademy che, attraverso Belen Rodriguez, ha criticato l’esibizione giudicata con voti molto bassi. Nonostante questo, Giovanna Camastra ha conquistato il terzo posto in classifica, chiamandosi fuori dalla zona “rossa” per decidere le due esclusioni. E’ stato lo stesso Basso, però, a cambiare le posizioni in classifica, penalizzando Camastra a favore di Kimono.

A quel punto è stato gioco facile eliminare la calabrese su scelta di Gigi D’Alessio. Sui social si sono scatenate subito le proteste, evidenziando proprio il fatto che la quindicenne di Botricello non sia stata messa nelle condizioni di esprimersi al meglio, scegliendo sempre brani non adeguati, attenzione invece rivolta agli altri concorrenti. Una polemica aspra anche sul ruolo del televoto, che aveva salvato la giovane, esclusa invece per scelta di quella che doveva essere la “giuria di qualità”.

Per Giovanna Camastra, dunque, il rientro a Botricello, nella convinzione però di essere entrata nel cuore di tantissime persone che l’hanno sostenuta da tutta l’Italia. (sa.pu.)