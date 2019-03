BOTRICELLO (CATANZARO) – Davide Moscato, il cantautore calabrese originario di Botricello e residente a Desenzano del Garda, ha conquistato il premio “Miglior video” nella categoria Pop Rock nell’ambito del concorso promosso dalla radio di New York LJDNradio.com. Un successo straordinario, per un artista che ha saputo crescere ed arricchire il suo talento con caparbietà. Il video è stato girato a New York, durante la tournée di Moscato.

Una produzione messa in piedi, come spiega lo stesso artista calabrese, «con pochi mezzi, a dimostrazione che la fantasia e la creatività possono vincere su tutto». Il brano “From the ashes” racchiude una sonorità subito orecchiabile, mentre nel video si alternano le immagini di New York a quelle di Davide Moscato durante i suoi concerti. Il successo nel concorso newyorkese non è di poco conto. LJDNRadio è una filiale di LJDNetwork, una nuova rete di musica e intrattenimento on-line. La stazione radio Internet è specializzata nella promozione di una musica indipendente per artisti.

Il proprietario della rete, Lina Jones, ha prodotto il LJDNShow e lo spettacolo "In the cut with Jay", con un talk show musicale specializzato in interviste per aziende di piccole e medie dimensioni che promuovono gratuitamente la musica di artisti indipendenti. I LJDiamond Awards sono iniziati cinque anni fa con un grande vincitore e, quest'anno, è stato deciso di incorporare i video nel processo di votazione del concorso.

Davide ha inviato il suo brano ed ha raccolto subito l’approvazione della giuria, con parole di grande apprezzamento da parte di Lina Jones: «Ho ascoltato e amato il suo suono distintivo – ha spiegato - che è stato poi aggiunto al nostro genere musicale che è ora trasmesso nella nostra stazione LJDNradio.com. La sua musica è nel nostro stream e nel martedì tutto il mix Pop e Rock». La proprietaria della rete ha sottolineato la forza dell’artista calabrese: «Chiamo Davide la mia ‘connessione italiana’, è un tipo super cool, educato, a cui auguro molto successo nei suoi sforzi. Non vedo l'ora di vederlo in televisione un giorno».

La promozione per Davide Moscato è, dunque, internazionale, grazie anche alla capacità di sostenere le proprie attività con Internet, come dimostrano il sito ufficiale (davidemoscato.com) e la sua pagina Facebook (Mental Maze cd by Davide Moscato).

Tutto questo, mentre Davide è già a lavoro per il suo terzo Cd con il produttore,musicista e scrittore Fabio Zuffanti, a Genova, mentre Botricello lo aspetta per la sua prossima vacanza da trascorrere in famiglia e tra gli amici.