VIBO VALENTIA - Il profilo dei Terrons, trio ironico vibonese noto in tutta Italia, è stato hackerato. Lo rende noto il manager Samuele Piserà, che ha voluto comunicare l'accaduto per tutelare i componenti del gruppo, ovvero Nicola Contartese, Francesco Pappa e Fortunato Barbuto.

«Abbiamo già provveduto a sporgere denuncia presso la Polizia Postale. Si tratta di un danno di immagine enorme, che danneggia il grande lavoro svolto dai ragazzi in quest'ultimo anno. Siamo in contatto anche con Facebook Italia, proprio per cercare di recuperare l'accesso alla pagina social. Su Instagram, inoltre, è accaduta la stessa cosa. Quanto pubblicato in queste ore non è opera dei Terrons o dello staff, ma l'opera di veri e propri criminali», ha detto Piserà.

Sono centinaia di migliaia i follower del collettivo vibonese, milioni le visualizzazioni dei video ironici dove i tre giovani sono protagonisti. «Confidiamo di poter rientrare in possesso delle credenziali d'accesso. Sarà un procedimento lungo e non senza difficoltà», ha concluso il manager.