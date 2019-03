REGGIO CALABRIA - Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni che avevano acquistato il biglietto per la seconda data del concerto prevista a Reggio Calabria per questa sera.

È stato, infatti, annullato per una improvvisa laringo-faringite, avvertita già ieri sera e confermata stamane da uno specialista, il secondo concerto in programma per stasera al Palasport di Reggio Calabria.

La laringo faringite, fanno sapere dallo staff di Baglioni, gli rende impossibile salire questa sera sul palco per l’altro appuntamento calabrese di "Al Centro" dopo la prima esibizione davanti ad un pubblico di più di settemila persone.

«Il calendario del tour, che proseguirà fino al ‪26 aprile - è scritto in un comunicato - non permette, purtroppo, il recupero della data. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per questa sera hanno la possibilità di assistere a un qualsiasi concerto di "Al Centro", che si chiuderà il 26 aprile con l’ultima data prevista al Nelson Mandela Forum di Firenze».