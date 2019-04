CORIGLIANO ROSSANO - La stagione teatrale del Teatro Metropol si avvia a conclusione. In particolare, il cartellone prevede per i prossimi giorni gli ultimi eventi in programma che si svolgeranno venerdì 26 aprile alle ore 21 con la messa in scena della commedia le "Figlie di Eva" con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi.

Si tratta di una commedia sulla forza e la tenacia delle donne nella società contemporanea che vogliono vendicarsi dell’uomo che le ha costrette a una crisi di nervi per due ore di intenso spettacolo incentrato sulla supremazia maschile, sul politico potente, sull’arrivismo.

Il secondo appuntamento è, invece, fissato per giovedì 30 maggio, sempre alle ore 2, con lo spettacolo "Lucio incontra Lucio" con la regia di Sebastiamo Somma. Uno spettacolo che racconta la vita, la storia, le canzoni di Lucio Battisti e Lucio Dalla, scritto da Liberato Santarpino.

Lo spettacolo compensa, per coloro che hanno acquistato il biglietto e gli abbonati alla stagione teatrale, l’evento annullato delmusical "The legend of Thor. La morte degli dei".