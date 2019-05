CATANZARO - Emanuele Aceto, in arte Eman, dopo essere salito su un palco importante come quello del primo maggio, torna nella sua Catanzaro per presentare, all’interno del teatro piccolo del Politeama, ai suoi fan il suo ultimo disco “Eman”. Un album che è un «elogio alla solitudine – spiega l’artista – una riflessione sulla condizione di essere soli in mezzo a milioni di persone, del resto nei brani si mescolano esperienze di vita personale in cui, però, ognuno di noi può riconoscersi».

Una playlist di dieci brani che i giovani fan hanno accolto con entusiasmo in un dialogo aperto con il cantautore a cui hanno posto diverse domande. Un’occasione per farsi autografare dischi e magliette e per scattare qualche selfie con l’artista. Così tanti giovani hanno potuto ringraziare un cantautore che sta portando in alto il nome della Calabria, collaborando con etichette discografiche di altissimo livello come la Sony, calcando palchi importanti, senza mai dimenticare le sue origini.