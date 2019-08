Ecco la top ten dei brani più ascoltati su You Tube in Calabria nella settimana appena trascorsa dal 22 al 28 luglio 2019. Questa settimana arriva una new entry nella top ten mentre in vetta torna sul podio il duo Benji & Fede con "Dove e Quando" che continua ad incontrare i gusti dei calabresi.

Le altre due posizioni di vetta restano invariate con Fred De Palma che conserva la prima posizione davanti a Jambo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri.

Mambo Salentino dei Boomdabash in coppia con Alessandra Amoroso scende, per un pelo, al quarto posto.

Ancora una posizione persa nella lenta discesa di J-Ax che con la sua Ostia Lido che passa all'ottavo posto superato da Margarita di Elodie e Marracash.

La new entry della settimana è invece Shade con la sua Hit dell'estate che dopo aver fatto il verso alle hit che l'hanno preceduto si scatena in un ritmo coinvolgente che promette di non passare inosservato nella seconda parte dell'estate che ci stiamo apprestando a vivere.

(CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE CLASSIFICHE DELLE ALTRE SETTIMANE)

174K visualizzazioni

131k visualizzazioni

102k visualizzazioni

4

101k visualizzazioni

94.7k visualizzazioni

75.4k visualizzazioni

67.6k visualizzazioni

67.5K visualizzazioni

9

62.7k visualizzazioni