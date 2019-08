MILETO (VIBO VALENTIA) - È giunta alla quinta edizione il Raduno dei giganti, evento che vuole portare al centro dell'attenzione del pubblico la coppia Mata e Grifone figli della tradizione meridionale e da sempre attrazioni irrinunciabili delle feste popolari.

La quinta edizione del raduno si svolgerà domani, venerdì 9 agosto, a partire dalle 21 lungo le strade cittadine di Mileto con conclusione prevista in Piazza Pio XII punto centrale di aggregazione della città normanna.

Le coppie di giganti che saranno presenti sono quarantadue provenienti da tutto il territorio per regalare uno spettacolo di suoni e di colori a ritmo sincopato.

Il momento culminante della manifestazione è previsto, come detto, in piazza Pio XII dove, con la presentazione della giornalista di RaiUno Maria Elena Fabi, ad intrattenere il pubblico sarà e il conduttore e comico protagonista come conduttore di “Striscia la notizia”, Enzo Iacchetti diventato ormai un ospite fisso della kermesse.

Tra l'altro tanto la Fabi quanto Iacchetti saranno ricevuti in città alle 17 presso "Palazzo dei Normanni", sede del municipio, dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Durante l'incontro a Iacchetti sarà conferito ufficialmente dal sindaco un encomio, deliberato nei giorni scorsi in consiglio comunale, con riporta la motivazione: «Grande personaggio dello spettacolo, da qualche anno vicino alla Città di Mileto: partecipa disinteressatamente con gioia ed entusiasmo al “Raduno dei Giganti”. Si distingue per la sua generosità e solidarietà, valori condivisi dalla comunità di Mileto».