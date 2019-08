Una spiaggia che balla. Il gran concerto era atteso per le 20.30, ma Jovanotti ha sorpreso tutti e alle 17:30, chitarra alla mano, era già sul palco a ripercorrere i suoi successi. «È una estate bellissima. È pieno di vita, Roccella», canta il ragazzone che a gran voce grida «viva la libertà». E la spiaggia di Roccella Jonica è stracolma, un tripudio di colori: si parla di 25mila persone già alle 19 che, in costume da bagno, ballano a suon di musica. Ma per il gran concertone delle 20.30 se ne attendono di più, molti di più. Lorenzo Jovanotti Cherubini, l'ideatore del Jova Beach Party, dal palco raccomanda: «idratatevi», chiedendo poi: «qua fa sempre questo caldo?».



Ma la festa, in realtà, è cominciata fin dal mattino. Roccella paralizzata dai divieti, centinaia i pullman arrivati da tutta la Calabria. Alle 16 il villaggio del Jova Beach Party ha iniziato a riempirsi. Arrivano a piedi, dalla statale 106, dal lungomare.

In tanti, di ogni età. Jovanotti sul palco intrattiene. Canta, parla e interagisce con il suo pubblico. «È come una festa in casa di qualcuno, solo che qua siamo un po' di più. Vedete, l'atmosfera è rilassata. Siamo davanti al mar Mediterraneo che è un mare aperto, un mare che accoglie. È la nostra grande fortuna».

Il messaggio che Jova lancia dal porto Delle Grazie che, ogni anno accoglie i disperati che attraversano il mare, è chiaro. Il suo pubblico applaude.

I messaggi che arrivano dal palco sono tanti, invitano alla raccolta differenziata, al rispetto dell'ambiente, al mare.

Sopra ogni cosa vi è l'amore, come quello tra Alessandro e Maria, due giovani della Locride che Jovanotti ha sposato nella tappa di Roccella Jonica. E la festa continua a calar del sole.