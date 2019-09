COSENZA - Dopo lo straordinario successo raccolto nelle prime tappe del 2019, Christian De Sica prosegue il tour dello spettacolo ‘Christian racconta Christian De Sica’ con un appuntamento speciale in programma lunedì 9 dicembre al Teatro Rendano di Cosenza. Una serata straordinaria a favore del Comitato Calabria di Fondazione AIRC per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici.

I biglietti dell’evento sono disponibili su inprimafila.net. Il grande showman italiano torna al suo primo amore: il teatro. L’attore e regista si racconta al pubblico attraverso parole e musica, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera. De Sica porta in scena un dialogo spumeggiante con Pino Strabioli, sul palco nella inedita veste di cerimoniere dello show. Il tutto accompagnato dall’incredibile band diretta dal Maestro Marco Tiso e dalla musica del pianoforte del Maestro Riccardo Bise.

Lo spettacolo mostra un De Sica allo specchio, uomo e interprete, nei suoi ruoli più autentici: prima quello di figlio, poi marito, padre e artista eclettico. Attraverso monologhi irresistibili e storie commoventi, il protagonista ripercorre gli anni accanto al grande papà Vittorio, gli inizi della sua carriera e i racconti di quel cinema natalizio che ha accompagnato e tratteggiato l’ultimo trentennio della storia italiana.

Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, sostiene questo appuntamento con "Christian racconta Christian De Sica" per favorire la divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico al sostegno della ricerca sul cancro. Questa partnership si inserisce in una più ampia visione di responsabilità Sociale di Impresa, per coinvolgere i dipendenti, le loro famiglie, i clienti e le comunità locali.