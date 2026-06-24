“Ricordi Pitagora!?”, nuovo sguardo sul filosofo nel cortometraggio di Marco Martire

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Il nuovo cortometraggio del regista calabrese Marco Martire “Ricordi Pitagora!?” racconterà gli aspetti meno conosciuti del filosofo con un ponte narrativo tra l’antica Kroton e i nostri giorni

Non parlerà del matematico noto a secoli di studenti attraverso il celebre teorema, ma proverà a raccontare il Pitagora meno conosciuto, il filosofo che intrecciava esoterismo, armonia, numeri e musica come leggi invisibili che guidano l’universo. È questo il nucleo cinematografico del cortometraggio prossimo alle riprese “Ricordi Pitagora!?”, scritto e diretto da Marco Martire. «Sono molto onorato di trattare una figura di un tale spessore storico e culturale e soprattutto, amo il modo originale in cui andremo a narrare la figura di Pitagora», afferma il regista.

PITAGORA PENSATORE A 360 GRADI

Tutti conoscono la storia ufficiale del pensatore che, dopo aver esplorato il Mediterraneo partendo da Samo, si stabilì a Crotone dove fondò la Scuola pitagorica, una delle più importanti scuole di pensiero di tutti i tempi in cui professava principi fortemente promotori di quelli umani. Ma tanti ignorano che, oltre a filosofo e matematico, fu legislatore e politico, astronomo, scienziato e persino taumaturgo. «Pitagora fu colui che comprese l’analogia tra numeri e musica e la proporzione numerica delle note. – ricorda Martire – Ben prima che la musicoterapia diventasse terapia, lui sapeva quanto i suoni possono influire sul corpo dell’individuo. Per lui la musica era armonia che struttura l’universo».

UNA SCUOLA PITAGORICA ODIERNA

Il cortometraggio racconterà proprio questo aspetto, ponendosi come un ponte narrativo tra l’antica Kroton del VI secolo a.C. e la società odierna, «concitata, agitata, ipnotizzata dalla tecnologia e spinta dal carburante del timore del precariato, dalla produttività a tutti i costi finalizzata allo sfruttamento dell’essere umano. – precisa il regista – Il film giocherà molto su questo contrasto tra un Pitagora profondamente connesso con la natura e l’umanità di oggi che sta perdendo la sua originaria essenza». Una delle peculiarità del progetto è la scelta di portare visibilità a qualcosa di sconosciuto agli stessi calabresi, una scuola pitagorica olistica odierna che promuove ancora gli stessi principi fondanti di quella magnogreca.

«Credo, da autore, che in Calabria ci siano grandissime risorse a cui attingere, a partire dall’enorme patrimonio storico-culturale; l’intento del film è anche far comprendere quanto colma di cultura sia la Calabria, così come lo è di carattere e di carisma».

GLI STUDI SU PITAGORA DIETRO AL CORTOMETRAGGIO DI MARCO MARTIRE

La costruzione audiovisiva si concentrerà nella resa del tempo di Pitagora e nel conferire a questa scuola un carattere specifico partendo dalla Tetraktys (il simbolo mistico per eccellenza del pitagorismo in quanto sintesi del Tutto). «Per avvicinarci il più possibile alla lingua di Pitagora, abbiamo persino cercato una persona che parlasse il greco antico, nello specifico lo ionico arcaico», rivela Martire. E aggiunge: «Ci siamo messi in contatto anche con uno dei più grandi studiosi di Crotone, Silvano Cavarretta. È stato lui stesso a portarmi in una location eccezionale 30 metri sotto terra dove si trovava un tempio». Nello studio di Cavarretta, infatti, si trova una fontana che probabilmente è una parte del tempio di Hera Lacinia e un pozzo sacerdotale dell’VIII secolo a.C.

L’ INIZIO DELLE RIRPRESE NEI 25 SECOLI DALLA MORTE DEL FILOSOFO

Prodotto da 22 Marzo film e nato da un’idea di Carlo Sestito, “Ricordi Pitagora!?” sarà realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission. I primi ciak partiranno alla fine dell’estate e la produzione scritturerà attori del territorio, valorizzando soprattutto Crotone e le sue qualità professionali, paesaggistiche e archeologiche con l’area di Capo Colonna tra i set di punta.

Un progetto audiovisivo che cade in una ricorrenza speciale, i 2500 anni dalla morte di Pitagora. Tanto che Martire, quasi nascosto sotto il titolo della locandina, ha lasciato, come firma autoriale, proprio un riferimento in greco antico che recita: “circa 25 secoli dopo”.