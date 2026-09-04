Mostra del cinema di Venezia, torna il “1964 Pop Art Award”

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Alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia tanti film da vedere ed un intenso lavoro per la giuria del Premio Collaterale “1964 Pop Art Award”, organizzato dalla Cineteca della Calabria, che torna al Lido per il terzo anno consecutivo.

VENEZIA – Dal 2 al 12 settembre il Lido di Venezia torna ad essere il centro del cinema mondiale con l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La giuria di quest’anno è presieduta da Maggie Gyllenhaal. Tra le star, attesi George Clooney, Robert Pattinson, Penélope Cruz e Javier Bardem, John Malkovich, Sam Rockwell, Rooney e Kate Mara. E poi i grandi maestri: Danny Boyle, Werner Herzog, Martin McDonagh, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong.

Senza dimenticare un cinema italiano particolarmente agguerrito, con cinque film in concorso, il ritorno di Nanni Moretti, la presenza di Gianni Amelio.

IL PREMIO COLLATERALE 1964 POP ART AWARD

Tanti film da vedere ed un intenso lavoro per la giuria del Premio Collaterale “1964 Pop Art Award”. E’ organizzato dalla Cineteca della Calabria, che torna al Lido per il terzo anno consecutivo. L’iniziativa celebra la ricorrenza della vittoria di Robert Rauschenberg alla Biennale di Venezia del 1964, un episodio considerato fondamentale per l’affermazione internazionale della Pop Art.

«Con quella vittoria, – spiegano dalla Cineteca – questa nuova forma d’arte americana, che aveva inizialmente suscitato scandalo e perplessità, conquista definitivamente l’attenzione del mondo dell’arte. La Pop Art propone un linguaggio nuovo e più diretto, capace di superare la semplice rappresentazione degli oggetti. Elementi della vita quotidiana vengono inseriti all’interno dell’opera e combinati con altri oggetti, immagini e parti dipinte, creando composizioni inedite e attribuendo loro significati personali e soggettivi».

È proprio a partire da questa rivoluzione artistica che il “1964 Pop Art Award” lega cinema e arti visive. La giuriaquindi è chiamata a confrontarsi con le opere presentate al Lido attraverso uno sguardo che mette in relazione l’immagine cinematografica con la libertà. Ma anche la contaminazione e la sperimentazione proprie della Pop Art.

LA GIURIA DEL 1964 POP ART AWARD

Nella prima edizione del 2024 “1964 Pop Art Award”, viene assegnato al film Iddu di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. La seconda edizione premia Valeria Bruni Tedeschi per Duse di Pietro Marcello. La giuria del “1964 Pop Art Award” composta dal direttore artistico e ideatore Piero Mascitti, dal presidente della Cineteca della Calabria Eugenio Attanasio, dal regista Davide Cosco, dagli operatori culturali Mariarosaria Donato e Domenico Levato, torna a riunirsi per assegnare anche quest’anno il prestigioso riconoscimento.

Attanasio dichiara: «Vogliamo congratularci con il direttore Alberto Barbera per il grande lavoro di selezione internazionale che porta avanti, riuscendo ogni anno a proporre in concorso opere interessanti e innovative, capaci di coniugare le esigenze della critica con il favore di un pubblico sempre più numeroso e attento qui a Venezia. Per noi, essere riconosciuti come evento collaterale ufficiale della Biennale rappresenta una grande soddisfazione e il coronamento di un lavoro di promozione del cinema di qualità che portiamo avanti da quasi trent’anni».

Aggiunge Mascitti: «In pochi anni di vita, il “1964 Pop Art Award” è diventato uno dei premi collaterali più importanti del Festival di Venezia, distinguendosi per la qualità dei film premiati e affermandosi come un appuntamento di riferimento per gli operatori del settore e per il pubblico».