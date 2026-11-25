2 minuti per la lettura

In corso nel borgo di Pentedattilo le riprese del nuovo film di Gianluca Jodice con protagonisti Toni Servillo e Vanessa Scalera

Sembra che la settima arte abbia scoperto l’impareggiabile cornice cinematografica chiusa dalle cinque dita di roccia di Pentedattilo, perché dopo la scelta del borgo disabitato da parte della produzione internazionale del film “Captivated” con Al Pacino e Katie Holmes, un altro set è pronto per l’iconico scenario della Calabria grecanica. È infatti tra Pentedattilo, Melito Porto Salvo e Reggio Calabria che sono partite le riprese di “Casa d’altri” il nuovo film di Gianluca Jodice.

Il regista napoletano ha scelto un cast d’eccezione con i protagonisti interpretati da Toni Servillo e Vanessa Scalera (già in Calabria nel 2025 per “Il bene comune” di Rocco Papaleo). Ad affiancarli ci saranno Adalgisa Manfrida, Zackari Delmas, Francesco Di Napoli, Max Mazzotta. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Gianluca Jodice affiancato dalla penna di Massimo Coppola, è tratta dall’omonimo romanzo breve di Silvio D’Arzo, pubblicato postumo nel 1953 e definito da Eugenio Montale come «un racconto perfetto».

LA TRAMA DEL FILM GIRATO A PENTEDATTILO

La vicenda è ambientata in un piccolo paese, isolato e povero, dove il tempo sembra essersi fermato e la vita è scandita da gesti ripetitivi, dalla fatica e dalla rassegnazione. Il protagonista è un vecchio parroco, che racconta in prima persona la propria esperienza. È un uomo ormai anziano, abituato alla solitudine e alla monotonia della vita di paese, dove conosce ogni abitante ogni vicenda. Un giorno entra in scena una donna anziana, vedova e poverissima, che vive da sola. È una figura schiva, silenziosa, consumata da un’esistenza di privazioni e sofferenze che si rivolge al parroco con una domanda insolita e inquietante: vuole sapere se esiste un modo per ottenere il permesso della Chiesa di togliersi la vita quando non si ha più alcuna ragione per continuare a vivere.

Jodice già con “Il cattivo Poeta” e “Le Déluge” si è dimostrato capace di imprimere grande profondità a drammi storici. Qui la storia si origina dal particolare per entrare nell’universale, poiché quella che prenderà vita sul grande schermo sarà una riflessione più ampia sulla libertà, sulla sofferenza, sulla fede e sull’impossibilità di giudicare l’esistenza degli altri.

IL CAST E LA PRODUZIONE

Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, “Casa d’altri” è realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e del Comune di Melito di Porto Salvo.

Sei settimane di riprese per un film la cui fotografia è firmata dal David di Donatello e Nastro d’argento Daniele Ciprì, mentre le musiche sono di Fabio Massimo Capogrosso, il montaggio di Marcello Saurino, la scenografia di Tonino Zera, i costumi di Massimo Cantini Parrini e il suono di Angelo Bonanni.