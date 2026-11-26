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Un unico grande palcoscenico per l’arrivo del 2027: nasce “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, sette città della Calabria collegate in diretta su Rai Radio2 la notte del 31 dicembre. L’assessore Calabrese: «Sveleremo a breve i nomi degli artisti alla Cittadella regionale»

La notte di San Silvestro, in Calabria, si farà in sette. Sarà una maratona musicale e radiofonica diffusa a saldare idealmente l’intera regione per l’arrivo del 2027: Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme ospiteranno infatti “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, l’evento firmato Rai Radio2 e promosso dalla Regione sotto il marchio Calabria Straordinaria.

L’idea attinge a piene mani dalla storia del servizio pubblico, prendendo in prestito il ritmo incalzante e la formula di una trasmissione cult come “Tutto il calcio minuto per minuto”. Se la domenica pomeriggio la linea rimbalza da uno stadio all’altro al grido di un gol, il 31 dicembre gli inviati di Rai Radio2 si passeranno il testimone tra sette piazze gremite, trasformando i concerti dal vivo, le interviste nel backstage e il calore del pubblico in un’unica narrazione corale fino al brindisi di mezzanotte.

UN’OPERAZIONE MIRATA E CONDIVISA

Una scelta precisa voluta dal presidente Roberto Occhiuto e dalla giunta regionale per allargare l’orizzonte dell’intrattenimento festivo. Sulla scia del riscontro ottenuto dalle recenti edizioni del Capodanno Rai a Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro, l’obiettivo di quest’anno è moltiplicare i poli d’attrazione, coinvolgendo il territorio da nord a sud attraverso una compartecipazione economica tra la Regione e le sette amministrazioni comunali. La macchina organizzativa, realizzata in convenzione con Rai Com, vede in prima linea la Fondazione Calabria Film Commission e il Dipartimento Turismo.

L’operazione punta dichiaratamente a destagionalizzare i flussi e a generare un indotto concreto per l’economia locale durante le festività invernali. «Con il presidente Occhiuto e con i Comuni abbiamo scelto di dare a sette città la possibilità di essere protagoniste della stessa notte», dichiara Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo. «Per chi vive in Calabria o rientra per le feste sarà un’occasione per ritrovarsi in piazza. A chi ci raggiungerà per un concerto rivolgiamo l’invito a fermarsi qualche giorno in più. È anche per questo che investiamo nel Capodanno: ogni soggiorno in più durante l’inverno porta lavoro agli alberghi, ai ristoranti, alle guide e alle attività del territorio».

L’ANNUNCIO DEI NOMI

Resta ora da sciogliere il nodo più atteso dal pubblico: il cast musicale che animerà i sette palchi. Sul punto, l’assessore frena le voci di corridoio e fissa l’appuntamento per l’ufficialità: «Da giorni leggiamo indiscrezioni sui nomi degli artisti che si esibiranno nelle piazze calabresi. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente l’evento alla Cittadella regionale di Catanzaro. In quell’occasione annunceremo gli artisti e il programma di ciascuna piazza», conclude Calabrese.