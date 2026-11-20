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Dario Brunori chiude a casa il tour nei teatri e per il gran finale torna nella sua Calabria con quattro appuntamenti tra Catanzaro, Reggio e Cosenza di Tuttobrunori: “Porto in scena la dicotomia fra il Dario cantante e il Dario parlante”

COSENZA – Il cerchio si chiude a casa. Dopo aver attraversato l’Italia registrando il tutto esaurito ovunque, Dario Brunori riporta in Calabria il gran finale di “Tuttobrunori”, la tournée teatrale prodotta da Vivo Concerti che segna un punto di svolta nella sua carriera. Quattro gli appuntamenti conclusivi nella sua regione: si parte domani, sabato 21 novembre 2026, al Teatro Politeama di Catanzaro, per poi proseguire domenica 22 al Teatro Cilea di Reggio Calabria e chiudere con una doppia serata, martedì 24 e mercoledì 25 novembre, sul palco del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, nella sua città.

LA SCELTA DEL TEATRO DOPO I PALASPORT

Reduce da una stagione trionfale nei grandi palazzetti e da un consenso popolare ai massimi livelli, Brunori avrebbe potuto facilmente replicare la formula dei grandi numeri. Ha invece scelto di spogliarsi delle dimensioni ampie dei palasport per tornare alla dimensione più intima e di nicchia del teatro.

Una decisione che risponde a un’esigenza artistica precisa: trasformare quella vena narrativa, ironica e affabulatoria che da sempre accompagna i suoi live nell’architettura portante dell’intero spettacolo, scritto e diretto dallo stesso cantautore.

E’ lo stesso Brunori a spiegarlo: “Lo spettacolo si muove sull’idea di giocare su quelli che sono i due registri che mi hanno sempre caratterizzato, e quindi portare in scena la dicotomia fra il Dario cantante e il Dario parlante”.

OLTRE IL CONCERTO: IL TEATRO-CANZONE CONTEMPORANEO

“Tuttobrunori” non è un semplice concerto intervallato da qualche battuta, né tantomeno uno spettacolo di cabaret. È un’opera di teatro-canzone autentica, che guarda con rispetto alla lezione di Giorgio Gaber senza imitarla, calandola piuttosto nelle nevrosi e nelle contraddizioni del presente.

“Nello spettacolo – racconta Brunori – ho voluto affrontare e raccontare, omaggiando la grande scuola di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, anche il dubbio e la contraddizione: non il dubbio che ti blocca, ma anzi, quello che ti spinge a cercare con onestà e fatica una qualche forma di verità. E allo stesso tempo far sì che questo dubbio non diventi un alibi, come per l’ironia: l’ironia è una grande arma, ma può diventare un alibi per dire tutto e non dire niente, per lanciare il sasso e nascondere la mano. Invece penso che in questo spettacolo, nel mio piccolo, ho in qualche modo lanciato il sasso senza tirare indietro la mano”.

La scelta delle canzoni e gli “inediti”

In scaletta si intrecciano 17 brani – pescati dall’intero repertorio – e 10 monologhi, in un flusso continuo dove la parola cantata esplora le corde dell’amore, della vulnerabilità e della malinconia, mentre il racconto parlato affonda la lama nel sarcasmo, nel paradosso e nella stand-up.

“A livello musicale ho lavorato soprattutto sulla scelta delle canzoni, definendo una scaletta di 17 brani: volevo che lo spettacolo mantenesse comunque la struttura di un concerto, pensando di inserire anche dei pezzi che non avevo mai portato in scena, come quelli contenuti nell’ep “Cheap!” che mi tornava comodo per trattare determinati temi. Li ho proposti tutti e cinque perché sapevo che per il pubblico sarebbero stati un po’ come degli inediti, e il teatro canzone era anche questo: portare in scena non solo monologhi, ma proprio canzoni mai sentite per il pubblico. Il tentativo, in scrittura, è stato quello di non fare canzoni e monologhi a compartimenti stagni: ciascun blocco musicale è un’estensione del monologo che lo precede”.

DALL’AUTOIRONIA AL BILANCIO DI UNA VITA

Sul palco, Brunori si mette a nudo senza sconti. Il racconto parte dal vissuto personale – il rapporto con il padre, la vita di coppia, la paternità, l’ironia di una crisi di mezza età che coincide proprio con il suo momento di massima popolarità – per allargarsi inevitabilmente al mondo fuori: la politica, il peso delle scelte, il privilegio e la responsabilità di avere una voce pubblica. La risata diventa così uno strumento per abbassare le difese dello spettatore, insinuare il dubbio al posto delle certezze preconfezionate e invitare a pensare, senza mai salire in cattedra.

Un percorso di bilanci esistenziali che trova la sua sintesi nell’immagine de “L’albero delle noci”, titolo del suo ultimo album: non un semplice contatore degli anni che passano, ma una struttura che custodisce il tempo anello dopo anello, tenendo insieme ciò che si è stati e ciò che si può ancora diventare.

LA BAND SUL PALCO

A sostenere questa drammaturgia sonora c’è la formazione storica di otto musicisti, impegnata in arrangiamenti che alternano silenzi intimi e improvvise accelerazioni, arricchendosi di timbri insoliti come l’arpa viggianese e il theremin. Ad affiancare Dario Brunori ci sono Mirko Onofrio (arpa viggianese, mallet station, flauti, cori), Simona Marrazzo (cori, percussioni e solina), Massimo Palermo (percussioni), Stefano Amato (violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte e tastiere), Luigi Paese (tromba e flicorno), Gianluca Bennardo (trombone ed eufonio) e Lucia Sagretti (violino, theremin e cori).